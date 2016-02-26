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Уфа. Башкортостан
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17:42
«Рольф» назвал законной сделку, ставшую основанием для уголовного дела
15:46
Башкирского активиста оштрафовали за мелкое хулиганство на ВКБ
14:41
Курултай Башкирии принял поправки, ужесточающие проведение митингов, сразу в трех чтениях
12:51
Два башкирских активиста доставлены в отдел полиции после выступления на ВКБ
11:58
Группа КПД планирует построить в Уфе домостроительный комбинат стоимостью 2 млрд рублей
11:43
СКР готов передать в суд уголовное дело экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании
10:27
Радий Хабиров пообещал переделать парковку на Советской площади под парк генерала Шаймуратова
09:54
Делегат Всемирного курултая башкир выведен из зала за выступление в защиту лидера «Башкорта»
09:36
ИФНС подала на банкротство ООО «Юмагузинское водохранилище»
09:11
Лидера движения «Башкорт» задержали при попытке попасть на Всемирный курултай башкир
27/06
Проект единой транспортной карты «Алга» оценен в 700 млн рублей
27/06
В Башкирии на гранты на развитие гражданского общества выделено 50 млн рублей
27/06
«Дортрансстрой» выиграл тендер стоимостью 166 млн рублей на строительство дороги в микрорайоне Глумилино
27/06
«Башнефть» в третий раз с начала года подняла цены на бензин
27/06
Совет директоров НИИ «Солитон» отказался от допэмиссии акций
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(обновлено: 28.06.2019)
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Выставка живописи Расиха Ахметвалиева «Легкость бытия» в галерее «Мирас»
В галерее «Мирас» с 15 мая по 30 июня пройдёт выставка живописи Расиха Ахметвалиева «Легкость бытия»
XVIII Московский Пасхальный фестиваль
27 апреля – 12 мая 2019 года
Впервые в Уфе!
Артемий Пыжов в балете «Спартак» // 7 мая 2019 г.
Айгуль Ахметшина (Королевский театр Ковент-Гарден, Лондон)
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Выставка «Гипотеза» – художника Романа Сайфуллина
Опера «Аттила» Дж.Верди
Музыкально-лирическая комедия «Ароматы Иерусалима»
Выставка «ГОРОД на НЕВЕ»
Echoes Pink Floyd впервые в Уфе 13 ноября 2019
Лучшее танцевальное шоу из Ирландии Dulaman - Voice Of The Celts в Уфе
«Петербургские сезоны в Уфе»
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Какой выход нашла корпорация и какие убытки она несет
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Кто из известных личностей держал в руках автомат Калашникова
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«Коммерсантъ года. Башкортостан»
27 июня в MusicHall27 пройдет церемония вручения премии «Коммерсантъ года»
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Читайте «Коммерсантъ в Башкортостане» на страницах…
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия