14 ноября в уфимских кинотеатрах стартуют новые «Ангелы Чарли»!

Режиссёр Элизабет Бэнкс представляет новое поколение бесстрашных Ангелов Чарли. Героини Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Эллы Балински работают на таинственного Чарльза Таунсенда, охранное и детективное агентство которого выходит на международный уровень. Теперь есть множество Босли и множество команд Ангелов – умнейших, храбрейших и опытнейших женщин на планете, готовых взяться за любое задание.

«Ангелы Чарли» воодушевили многих женщин. Актриса, сценарист, режиссёр и продюсер Элизабет Бэнкс не стала исключением. «Не так много фильмов, в которых главные роли достаются нескольким женщинам, и «Ангелы Чарли» – один из них», – говорит Бэнкс, занявшая режиссёрское кресло на съёмках нового фильма. – «Эта история о трёх замечательных, сильных во всех отношениях женщинах, которые готовы рискнуть своими жизнями по заданию агентства. Эти героини работают в мире, где бал правят мужчины, и вынуждены подстраиваться под его правила, не теряя собственную индивидуальность. До «Ангелов» ни в одном киножанре попросту не было женщин, которые могли бы постоять за себя. Они свершили революцию и стали символом перемен».

Сюжет фильма познакомит зрителей с Еленой Хофлин (Наоми Скотт) – гениальным учёным и инженером, которая разработала систему экологически безопасного источника энергии «Калисто», способную совершить революцию в энергетической промышленности. Начальникам Хофлин не терпится вывести новинку на рынок, но изобретательница предостерегает их: если «Калисто» попадёт не в те руки, система может стать смертельным оружием. К сожалению, боссы Хофлин оказываются теми самыми «не теми руками», и Елена вынуждена обратиться за помочью в агентство «Таунсенд». В результате получилась вполне современная история о корпоративном правдоборце, достойная Ангелов Чарли XXI века: девушки должны любыми способами вернуть прибор, пока не случилось нечто ужасное.

Новая история про знаменитых ангелов выйдет в прокат уже 14 ноября.

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