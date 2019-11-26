Внимание! По многочисленным просьбам зрителей, имеющих ранее купленные билеты на концерты Ольги Кормухиной и группы Руки Вверх, совпавшие по дате проведения после переноса выступления Ольги Кормухиной из-за правительственных мероприятий на 30 ноября 2019 в РК Огни Уфы, организаторы тура и менеджмент артиста приняли решение перенести концерт Ольги Кормухиной на 30 января 2020 года. Все билеты действительны, теперь все зрители могут посетить оба мероприятия!

Ольга Кормухина — певица, разбивающая все возможные рамки. Яркая, оригинальная и независимая, одна из самых популярных и востребованных артисток на российской сцене. Прежде чем начать сольную карьеру в 1989 певица выступала с оркестрами Олега Лундстрема и Анатолия Кролла, была солисткой в группах «Рок-ателье» Криса Кельми и «Розовая Пантера» Ованес Мелик-Пашаева. В 1992 году Кормухина стала лауреатом национальной музыкальной премии «Овация» в номинации «Лучшая рок-певица», а в 2014 завоевала премию «Русский топ» как лучшая сольная исполнительница. Певице подвластны все музыкальные жанры, но оглушительной популярности она добилась в качестве рок-музыканта. Сила голоса, уникальный тембр, личность и харизма — вот составляющие её успеха. «Я люблю удивляться и удивлять, — говорит артистка — В мире так мало искреннего и настоящего, и мне хочется вернуть это людям посредством музыки». Достигнуть цели Ольге помогают неповторимые композиции и аранжировки Алексея Белова (лидера группы «ПАРК ГОРЬКОГО»), который также принимает участие в юбилейном шоу. Билеты уже в продаже!