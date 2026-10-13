Минобороны РФ сообщило о поражении сухогруза в Бугском лимане
13.10.2026, 17:45
Вооруженные силы России нанесли удар по сухогрузу в Бугском лимане. Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, сухогруз перевозил в порт Николаева грузы военного и двойного назначения.
По информации Минобороны, в течение дня российские военные продолжили применять беспилотники для атак на логистические центры и морские суда, участвующие в доставке военных грузов на Украину.
В ведомстве не уточнили название судна, его принадлежность и характер повреждений. Другие подробности удара также не приводятся.