С 31 октября в уфимских кинотеатрах будет царить «Верность»

В последний день октября уфимских киноманов ждет настоящий подарок - в прокат выходит картина Нигины Сайфуллаевой, получившая специальный приз жюри «Кинотавра», «Верность».

Главные роли в фильме сыграли Евгения Громова, Александр Паль, Алексей Агранович, Павел Ворожцов, Анна Котова-Дерябина, Марина Васильева, Василий Рихтер.

Героиня фильма Лена - талантливый акушер-гинеколог, её муж Серёжа - артист провинциального драмтеатра. Близость и нежность у них есть, секса - нет. Лена подозревает, что Серёжа завёл роман на стороне, но она мучается молча и не выдаёт свою ревность. Вместо того чтобы выяснить отношения с мужем, Лена сама начинает изменять ему со случайными мужчинами. Она, конечно, не думала, что её параллельная жизнь окажется не менее подлинной, чем основная. И не менее реальной. И настолько опасной.

В картине «Верность» Нигина Сайфуллаева исследует концепт супружеской верности и полузапретную тему сексуальной раскрепощённости женщины.

«Хотелось изучить феномен женской измены и разобраться в противоречивых мотивах, которые движут женщиной, - рассказывает режиссер. - В русском языке много позитивных понятий для описания любвеобильного мужчины - «ловелас», «герой-любовник», «он полигамен по природе своей». А для женщины - только диагнозы: «проститутка», «шлюха», «гулящая» и прочее. Я не пытаюсь оправдать свою героиню. Да, она ведёт себя аморально, делает больно своему партнеру. Но мне важно было показать ситуацию объёмно и разрушить стереотипы, а не выносить приговор изменяющей женщине».

Александр Паль, исполнитель роли Сергея: «Во время просмотра любой человек может подумать — а вдруг я чего-то не знаю про своего мужа, жену, друга или подругу? Я надеюсь, что эта история побудит зрителей поговорить со своими партнёрами о сокровенном. О том, как избежать ошибки, которая приведёт к осложнению отношений, либо к разрыву».

Фильм «Верность» выйдет в прокат 31 октября. Картину можно будет посмотреть во всех кинотеатрах города.

Прокатный рейтинг: 18+

Дамир Сафаров

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