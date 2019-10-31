Новогоднее Фикси-шоу «Деды морозы существуют!» 3 января на сцене РК Огни Уфы новый лицензионный спектакль по мотивам сериала «Фиксики»

Ваши дети верят в Деда Мороза? Профессор Чудаков и фиксики докажут вам, что он существует!

И даже не один! Впечатляющая новогодняя премьера с участием фиксиков и целой компании новогодних старцев из разных стран.

Телепортация на ваших глазах! Новое изобретение неугомонного Гения Евгеньевича позволяет приманить любой объект из любой точки земного шара.

Впервые испытать прибор Чудаков приглашает Симку и Нолика. Вместе они пытаются телепортировать самого Деда Мороза - как без него в самый волшебный праздник года?

Но ошибка прибора и помеха от администратора Умы Палатовны Занозиной приводит к самым неожиданным последствиям: сразу три Деда Мороза с разных континентов окажутся на одной сцене!

"Деды Морозы существуют!" - это искрометная семейная комедия, где каждый зритель станет участником невероятных приключений!

Подарите ребенку незабываемые эмоции ожившего мультфильма! Каждое ФИКСИ-ШОУ - это встреча с любимыми героями, точно такими, как на экране.

А Новогоднее шоу - это ещё и:

• новые музыкальные игры для всего зала - веселье долетит до самых последних рядов;

• новогодние хиты и любимые фиксипелки, которые можно петь всем вместе;

• яркий, добрый и очень смешной сюжет, понятный детям!

Новогодняя музыкальная комедия в безупречном исполнении.

Праздничное настроение, море детского восторга и эмоций, от которого обязательно зарядятся и родители!