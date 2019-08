The Very Best of dIRE sTRAITS Золотые хиты легендарной британской группы Dire Straits прозвучат со сцены РК Огни Уфы 9 апреля 2020

Оригинальный состав Dire Straits прекратил свое существование в 1995 году, но огромная армия поклонников группы по всему миру продолжает испытывать ностальгию по золотым временам рока.



Новая концертная программа The Very Best of dIRE sTRAITS для европейского турне «bROTHERS iN bAND» 2020 года посвящена юбилею эпохального альбома «Brothers In Arms». 35 лет назад он стал самым успешным изданием в карьере группы, заняв первое место в чартах по всему миру.

The Very Best of dIRE sTRAITS стала единственной группой после распада оригинального состава, которой Марк Нопфлер (Mark Knopfler) дал разрешение на издание двойного альбома с записью 19 песен Dire Straits, а клавишник золотого состава Dire Straits, и ныне группы Марка Нопфлера, Гай Флетчер (Guy Fletcher), рецензиря диск, признался, что «сперва решил, что это одна из наших старых записей».

The Very Best of dIRE sTRAITS с гитаристом — виртуозом Оскаром Росенде (Oscar Rosende) в роли Марка Нопфлера и шестью музыкантами мирового класса, словно переносит зрителей на машине времени в период создания великих хитов Dire Straits с 1978 по 1991, от хрустально чистого звучания «Down to the Waterline» до мистических риффов «Money For Nothing», через калейдоскоп знаменитых композиций «Telegraph Road», «Lady Writer», «So Far Away», «Industrial Disease», «Tunnel of Love», «Romeo & Juliet», «Sultans of Swing» и многих других элегантных творений Марка Нопфлера.

Поклонников группы ждет полное погружение в романтическую атмосферу мультиплатинового турне Dire Straits 1985 года, когда хиты с альбома «Brothers In Arms» безраздельно правили в эфирах всех радиостанций и парили над переполненными аренами.