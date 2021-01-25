28 января «Охотник на монстров» с Милой Йовович

Параллельно нашему миру есть другой: мир, которым правят крайне опасные и наделённые невероятной силой монстры, яростно оберегающие свои владения от чужаков. Странная песчаная буря переносит в этот мир лейтенанта Артемис (Милла Йовович) и её отряд. Солдаты с ужасом обнаруживают, что враждебный, неведомый мир населён гигантскими монстрами, неуязвимыми для их огнестрельного оружия. Отчаянно борясь за выживание, отряд встречает таинственного Охотника, которому исключительные навыки помогают успешно бороться с гигантами. В разговоре с Охотником Артемис узнаёт, что он — часть команды, возглавляемой Адмиралом. Понимая, что опасность может угрожать и нашему миру, отважные солдаты готовы проявить все свои таланты и навыки, чтобы одержать верх в судьбоносной схватке с монстрами.



Фильм снят по мотивам популярной компьютерной игровой франшизе MONSTER HUNTER. Игра много лет была популярна на азиатском рынке, затем покорила Соединённые Штаты и Европу. В 2018 году вышла последняя часть франшизы Monster Hunter: World, которую ждали фанаты всего мира. Игра продавалась настолько хорошо, что стала самой прибыльной продукцией за всю историю компании Capcom — было продано более 16,4 миллиона экземпляров. Настало время для фильма.

Режиссер картины — Пол У. С. Андерсон (франшиза «Обитель зла). В главных ролях: Милла Йовович, Тони Джа, Тип «Ти-Ай» Харрис, Миган Гуд, Диего Бонета, Джош Хелман.

«Охотник на монстров» с 28 января во всех уфимских кинотеатрах.