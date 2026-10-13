Долгу семьи экс-мэра Сочи грозит мировая
Новый владелец активов Копайгородских может договориться с банком-кредитором
13.10.2026, 17:39
Как стало известно “Ъ”, взыскание долга Янины Копайгородской, жены бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, может завершиться мировым соглашением. Банк «Россия», предоставивший компании госпожи Копайгородской кредит под залог помещений в петербургском отеле «Оболенский», намерен договориться с новым владельцем объекта — фондом «Талант и успех». В апреле 2026 года фонд получил часть недвижимости семьи Копайгородских, изъятой по иску Генпрокуратуры.
В Арбитражный суд (АС) Санкт-Петербурга, который рассматривает иск АО «Акционерный банк “Россия”» о взыскании задолженности семейного бизнеса Янины и Алексея Копайгородских, поступило ходатайство банка об отложении слушания для подготовки мирового соглашения. Правда, соглашение может быть заключено не с семьей бывшего мэра Сочи, а с новым владельцем одного из конфискованных объектов недвижимости — фондом «Талант и успех» (федеральная территория Сириус). С учетом мнения истца заседание назначено на 19 ноября, говорится в материалах суда.
Образовательный фонд «Талант и успех» — некоммерческая организация, созданная для выявления и поддержки одаренных детей по различным направлениям деятельности (спорт, математика, химия, биология, академическая музыка, балет, изобразительное искусство). Председатель правления фонда — Сергей Ролдугин, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки.
Активы семьи Копайгородских стоимостью 1,6 млрд руб. были обращены в доход РФ в январе 2026 года решением Хостинского суда Сочи, который согласился с доводами Генпрокуратуры о нарушении главой города-курорта и его близкими антикоррупционного законодательства. В числе прочего в казну отошло нежилое помещение площадью 1,5 тыс. кв. м, расположенное в Санкт-Петербурге на улице Пестеля, дом 1/12, литера А. По этому адресу находится отель «Оболенский», сообщают городские информационные системы.
Как выяснилось в процессе в АС Санкт-Петербурга, помещение на улице Пестеля было заложено в 2021 году по кредиту, который компания «ТМ “Отражение”» (учредитель — Янина Копайгородская) привлекала в банке «Россия». Кредит был выплачен не полностью, остаток долга вместе с процентами составил 165 млн руб. В связи с просрочкой платежей банк «Россия» обратился в суд и попросил обратить взыскание на заложенную недвижимость, выставив помещение на торги по цене 80% от рыночной стоимости. Однако Арбитражный суд Санкт-Петербурга счел такую меру преждевременной в связи с необходимостью актуализировать данные о собственнике объекта.
Выяснилось, что у изъятого помещения на улице Пестеля в апреле 2026 года появился новый владелец.
Краснодарский краевой суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры РФ об изменении порядка исполнения решения о конфискации в пользу РФ и передал имущество, заложенное по кредиту, в собственность образовательного фонда «Талант и успех».
Арбитраж привлек фонд в качестве ответчика, после чего банк «Россия» сообщил о готовности пойти на мировую.
Запросы “Ъ” в фонд «Талант и успех», а также в АО «Акционерный банк “Россия”» остались без ответа. Банк «Россия» — не единственное кредитное учреждение, которому задолжала Янина Копайгородская. Банк «Национальный стандарт» взыскивает с жены экс-мэра Сочи 160 млн руб., полученных для приобретения недвижимости в Краснодаре. Сама госпожа Копайгородская находится под стражей: 5 октября 2026 года Мещанский суд Москвы приговорил ее к девяти годам колонии за посредничество во взяточничестве, пособничество в растрате и незаконном воздействии на свидетелей. Алексей Копайгородский осужден на 15 лет за получение взяток от застройщиков на 300 млн руб., растрату и отмывание преступных доходов.