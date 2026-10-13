Долгу семьи экс-мэра Сочи грозит мировая

Запросы “Ъ” в фонд «Талант и успех», а также в АО «Акционерный банк “Россия”» остались без ответа. Банк «Россия» — не единственное кредитное учреждение, которому задолжала Янина Копайгородская. Банк «Национальный стандарт» взыскивает с жены экс-мэра Сочи 160 млн руб., полученных для приобретения недвижимости в Краснодаре. Сама госпожа Копайгородская находится под стражей: 5 октября 2026 года Мещанский суд Москвы приговорил ее к девяти годам колонии за посредничество во взяточничестве, пособничество в растрате и незаконном воздействии на свидетелей. Алексей Копайгородский осужден на 15 лет за получение взяток от застройщиков на 300 млн руб., растрату и отмывание преступных доходов.