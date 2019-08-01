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Золотые хиты легендарной группы Creedence Clearwater Revival впервые прозвучат со сцены РК Огни Уфы 26 февраля 2020

Братья Том и Джон Фогерти создали группу Creedence Clearwater Revival в 1967 году в Сан-Франциско. Их гениальные кавер версии песен Дэйла Хаукинса (Dale Hawkins) «Suzie Q» и Скриминг Джей Хокинса (Screamin Jay Hawkins) «I Put A Spell On You» сразу стали хитами, и превратили CCR в самую популярную рок-группу не только Америки, но и завоевали им титул «Лучшая группа мира 1970». Золотые синглы «Proud Mary» и «Born On The Bayou» не покидали хит-парады больше года. Выступление на знаменитом фестивале в Вудстоке превратили CCR в легенду рока еще при жизни, но неудачный контракт с лейблом привел их к распаду в 1972.


В конце 80-х основатель CCR Том Фогерти (Tom Fogerty) возобновил гастрольную деятельность вместе с гитаристом британской группы Animals Джонни Гитар Вильямсоном (Johnnie Guitar Williamson) по Европе, Азии и Австралии. Успех альянса англо-американских музыкантов был настолько колоссальным, что даже после трагической смерти Тома Фогерти в 1990 году, группа продолжила свои выступления, пригласив на роль ведущего вокалиста Пита Бартона (Pete Barton), два десятилетия выступавшего в составе Animals и вместе с легендами ритм-энд-блюза Стивом Кроппером (Steve Cropper), Спенсером Дэвисом (Spencer Davis) и Миком Грином (Mick Green).

Нынешний состав группы отмечает в этом году свое 20-летие. Вместе с Питом Бартоном, которого музыкальные критики прозвали за мощный голос «The Size Of Texas"(«Размером с Техас»), на сцену выходят ветераны рока: Джефф Хаммонд (Geoff Hammond), легендарный барабанщик Денни Лэйна (Denny Lane), гитариста Moody Blues и соратника Пола Маккартни по Wings, гитарист Грэм Поллок (Graham Pollock) из The Hollies и бас-гитарист Алан Сагар (Alan Sagar) из легенды кантри-рока 70-х группы Slack Alice. За два часа пока длится шоу, группа обрушивает на поклонников весь каталог золотой классики CCR: нестареющие хиты «Have You Ever Seen the Rain», «Lodi», «Proud Mary», «Fortunate Son», «Who’ll Stop the Rain», «Run Thru the Jungle», «Suzi Q», которые многотысячные аудитории поют вместе с группой, превращая концерт в удивительный праздник вечной музыки Creedence!

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Золотые хиты легендарной группы Creedence Clearwater Revival впервые прозвучат со сцены РК Огни Уфы 26 февраля 2020

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