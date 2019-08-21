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Спектакль «Баядерка»

27 августа балетная труппа БГТОиБ покажет спектакль «Баядерка» в г. Канны (Франция) в рамках проведения государственного проекта «XXII Фестиваль российской культуры в Каннах». Балет «Баядерка» будет представлен публике во Дворце Фестивалей и Конгрессов (зал Гранд Аудиторим).


Балетная труппа БГТОиБ выступит на закрытии фестиваля – вечере, посвященном памяти Р.Нуреева. Ведущие партии исполнят: заслуженная артистка Башкортостана, лауреат всероссийского и дипломант международного конкурсов Валерия Исаева (Никия); лауреат XV Открытого российского конкурса артистов балета им. Е.Максимовой «Арабеск-2018» Софья Гаврюшина (Гамзатти); заслуженный артист Башкортостана, лауреат всероссийского конкурса Рустам Исхаков (Солор).

Балет «Баядерка» (1877) Людвига Минкуса – один из хореографических шедевров Мариуса Петипа, который украшает классический репертуар мировых театров. Основу сюжета составляет трогательная история любви храмовой танцовщицы Никии и знатного воина Солора, их прекрасное чувство обернулось трагедией из-за ревности Великого брамина и дочери раджи Гамзатти. «Баядерка» – один из самых любимых балетов гениального Рудольфа Нуреева – нашего соотечественника, сделавшего первые творческие шаги на сцене БГТОиБ. «Летающий татарин» – так назвали Нуреева парижские критики, увидев его в блистательное исполнение партии Солора. Он танцевал эту партию на разных мировых сценах, а в 1992 году в Гранд-опера Рудольф Нуреев завершил свою карьеру собственной постановкой «Баядерки».

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