Уфимские бизнесмены и топ-менеджеры снова выйдут на театральную сцену!

25 ноября в рамках федерального проекта «Знаменитости детям» в Уфе состоится благотворительный спектакль в необычном формате. На этот раз предприниматели, руководители, известные люди города выйдут на сцену Конгресс-холла в мюзикле «Безымянная звезда».

Это красивая, нежная, невероятно светлая история о том, как один человек за неполные сутки может перевернуть жизнь многих. Благодаря волшебной музыке, игре актёров, спецэффектам зрители с головой погрузятся в историю, развернувшуюся на сцене. И проживут вместе с героями события, всколыхнувшие весь провинциальный городок.

Прибыль с продажи билетов, направляется на адресную помощь талантливым детям из. Малообеспеченных семей Уфы. Сразу после спектакля актеры не снимая грим и костюмы в фойе Конгресс-холла вручат заработанные гранты. Детям будут переданы необходимые для развития таланта музыкальные инструменты, спортивная экипировка, сертификаты для оплаты поездок на конкурсы и соревнования. Все получатели грантов на сайте ЗнаменитостиДетям.Рф. Благодаря продаже билетов на мюзикл «Безымянная звезда» поддержку получат более 35 талантливых ребят.

Дата: 25 ноября 2019 года.

Время: 19:00-22:00

Место: Конгресс-холл Торатау, г. Уфа, ул. Заки Валиди, 2

Организатор проекта: ЦБТ «Эксперт»

Заказ билетов по телефону: 266-25-80 или на сайте ЗнаменитостиДетям.Рф