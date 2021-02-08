Бурунов, Шакуров и Монеточка в новой комедии «Родные» с 11 февраля во всех уфимских кинотеатрах

В четверг, 11 февраля, в прокат выходит новая комедия от создателей комедии «Горько» и «Самый лучший день» — «Родные». Авторы сценария: Алексей Козаков и Жора Крыжовников. Режиссер картины Илья Аксенов. В главных ролях: Сергей Бурунов, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Семен Трескунов, Монеточка. Комедию можно посмотреть во всех кинотеатрах Уфы.



По сюжету фильма отец семейства решает исполнить мечту всей жизни — отправиться с родными на Грушинский фестиваль и выступить там со своей песней. Семья вынуждена смириться с желанием отца-самодура и пуститься в автопутешествие через всю Россию. В пути их ждут приключения, различные испытания, проверка отношений на прочность и важная встреча, которую отец ждал двадцать лет.

ЖОРА КРЫЖОВНИКОВ:

— Когда появилась идея этого фильма, то мне казалось, что главному герою не хватало мечты — какой-то совершенно дурошлепской с одной стороны, а с другой стороны — большой. И мы искали, что это может быть за мечта. Куда ему надо из последних сил поехать? И вдруг я вспомнил, что у моего соседа в детстве висел плакат Грушинского фестиваля. И вот мы придумали, что наш герой мечтал туда поехать, потом жизнь изменилась, но юношеское желание доехать и спеть осталось. Так мы и придумали Грушинский фестиваль. Мы не собирались шутить про него, это не про фестиваль и не про бардов история. Это история про мечту.

СЕРГЕЙ БУРУНОВ:

— «Родные» — это комедия. Несмотря на сложный, драматичный фундамент, фильм очень смешной. Мой герой творит странные вещи, и со стороны это выглядит очень потешно. Но только со стороны.

МОНЕТОЧКА:

— Теперь у меня есть мечта: в день выхода фильма в прокат приехать в Екатеринбург и посмотреть его в кинотеатре вместе с папой. Мне кажется, что после этого фильма мы с папой немножко пересмотрим свои взгляды на наши отношения. Мне вообще этот фильм кажется очень важным и нужным для семейного просмотра.

Возрастной маркер комедии «Родные» всего 12+. Это отличная возможность сходить всей семьей в кино и устроить в кинозале караоке-вечеринку.