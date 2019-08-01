Развивающее музыкальное шоу песенных хитов «Синего Трактора» для детей от двух до шести лет впервые покажут в Уфе в новогодние каникулы 2 января 2020 на сцене РК Огни Уфы.



Все дети любят «Синий трактор». А кто не любит — тот просто ещё не видел этих добрых, забавных мультфильмов-песен, полных запоминающихся шуток, которые с удовольствием повторяет вся семья.

Синий трактор теперь и на сцене! Добрая шоу-сказка в мягком плюшевом формате для самых маленьких зрителей. Главный герой Синий Трактор гулял и потерялся. Его новые друзья — Профессор, Девочка Маня и Мальчик Петя — отправляются в полное приключений путешествие, чтобы найти его дом.

В этой сказке нет злодеев– дети будут танцевать, смеяться и радоваться полностью позитивному представлению.

Сидеть не придётся: много интерактива в каждом номере шоу позволяет веселиться на всю катушку, рядом со своим местом. Никаких границ между сценой и залом!

Будет весело! Все тотально погружаются в действие, веселье доходит до дальних рядов благодаря специальному игровому реквизиту для каждого зрителя. Каждый ребенок почувствует себя важным и незаменимым.

Это запомнится. В основе лежит простой и понятный детям сюжет, состоящий из сменяющих друг друга музыкальных игр, в которых участвует весь зал.

Новогоднее концертное шоу «Синий трактор Деда Мороза » — идеальный вариант для первого знакомства малышей с театром!

Любимый «Синий Трактор» — это ростовая кукла. Он живой, настоящий, а огромный экран, вписанный в декорацию, создаёт иллюзию настоящего путешествия не только для детей, но и для взрослых.

Подарите ребенку настоящие эмоции!

Вы будете счастливы от того, насколько счастлив ваш ребенок от встречи с любимым героем!

Билеты уже в продаже и о хороших местах стоит побеспокоиться заранее!