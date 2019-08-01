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NAZARETH

50th ANNIVERSARY WORLD TOUR part II

Легендарная шотландская группа Nazareth продолжает отмечать в 2020 году свой полу вековой юбилей масштабным мировым туром. После турне по Южной Америке и Западной Европе, в феврале группа вновь отправится на гастроли по России, в рамках которых 16 февраля 2020 выступит на сцене РК Огни Уфы.


Новый студийный альбом Nazareth «Tattooed On My Brain», как и обещал основатель группы Пит Эгню (Pete Agnew), многих «заставил выпрыгнуть из носок», взобравшись в чартах Европы в Top 30 и в Top 50 хит-парада Англии. Хит «Never Dance With The Devil» стал новым фаворитом живых выступлений группы.

С момента создания группы большинство альбомов Nazareth стали классикой рока. Выпущенные в их золотой период диски «Razamanaz"(1973), «Loud’n'Proud"(1973), «Rampant"(1974), «Hair Of The Dog"(1975) и «Close Enough For Rock’n'Roll"(1976) — настоящие шедевры хард-рока, завоевавшие более 50 золотых и платиновых наград, а баллада «Love Hurts» по прежнему лидер плей-листов всех радиостанций.

Но Nazareth не собирается почивать на лаврах прошлых лет, их концерты настоящие рок-шоу, притягивающие несколько поколений поклонников по всему миру!

Билеты уже в продаже и, вспоминая прошлогодний ажиотаж, о них стоит позаботиться заблаговременно!


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