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«Однажды в… Голливуде» — пожалуй, главная мировая кинопремьера августа

Новую работу Квентина Тарантино можно посмотреть в уфимских кинотеатрах с 8 числа

9-й фильм оскароносного режиссера Квентина Тарантино, повествующий о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, на закате его «золотого века». По сюжету, актер Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.


Каждый фильм Квентина Тарантино полон сюрпризов и неожиданностей, и картина «Однажды… в Голливуде» не стала исключением. И хотя в фильме есть все, чем славятся работы режиссера, — оригинальный сценарий, яркие образы героев, блестящая манера исполнения, — этот его девятый фильм продемонстрирует, что мастерство Тарантино вышло на качественно новый уровень. Образы героев в фильме получились по-настоящему яркими и неординарными, а одна из главных тем картины, которая будет близка фактически каждому из нас, — поиски себя в зрелом возрасте и попытка справиться с разочарованием от того, что не все мечты сбылись. Для работников киноиндустрии в Голливуде эта тема приобретает поистине драматический оттенок, ведь успехи и поражения в этой сфере идут рука об руку. И героям фильма «Однажды… В Голливуде» придется в буквальном смысле бороться за место под солнцем.

В картине впервые вместе на экране появятся два самых известных актера современности, так что фильм станет долгожданной премьерой. Кроме того, сюжет у фильма оригинальный, что сейчас, в век сиквелов и супергеройских блокбастеров, настоящая редкость. Главные роли в картине сыграли Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт и Марго Робби.

За первый уикенд фильм заработал свыше 40 миллионов долларов, что существенно превысило самые пессимистичные прогнозы.

В уфимских кинотеатрах «Однажды в… Голливуде» можно будет посмотреть с 8 августа, картина выходит с возрастным маркером 18+.

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«Однажды в… Голливуде» — пожалуй, главная мировая кинопремьера августа

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