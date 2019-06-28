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Человек-паук: Вдали от дома

SPIDER-MAN: FAR FROM HOME

Дата выхода в прокат в России: 4 июля 2019 года

Дата выхода в прокат в США: 2 июля 2019 года

Студия: Columbia Pictures, MARVEL

Жанр: приключенческий экшн

Режиссёр: Джон Уоттс («Человек-Паук: Возвращение домой»)

В ролях: Том Холланд («Первый мститель: Противостояние», («Человек-Паук: Возвращение домой»), Сэмюэл Л.Джексон, Майкл Китон (премия «Золотой глобус» за фильм «Бердмэн»), Джон Фавро («Мстители: Война бесконечности»), Джейк Джилленхол (номинация на премию «Оскар» за фильм «Горбатая гора»), Зендея («Человек-Паук: Возвращение домой»), Мариса Томей («Игра на понижение», «Рестлер»), Коби Смолдерс («Мстители: Эра Альтрона»)

Прокатный рейтинг: 16+

Информационный партнер фильма: «Европа Плюс»

Формат: 2D

Сайт фильма: https://sonypictures.ru/chelovek_pauk_vdali_ot_doma/

Питер Паркер вместе с друзьями отправляется на летние каникулы в Европу. Однако отдохнуть приятелям вряд ли удастся - Питеру придется согласиться помочь Нику Фьюри раскрыть тайну существ, вызывающих стихийные бедствия и разрушения по всему континенту.

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