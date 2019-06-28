Человек-паук: Вдали от дома

Дата выхода в прокат в России: 4 июля 2019 года
Дата выхода в прокат в США: 2 июля 2019 года
Студия: Columbia Pictures, MARVEL
Жанр: приключенческий экшн
Режиссёр: Джон Уоттс («Человек-Паук: Возвращение домой»)
В ролях: Том Холланд («Первый мститель: Противостояние», («Человек-Паук: Возвращение домой»), Сэмюэл Л.Джексон, Майкл Китон (премия «Золотой глобус» за фильм «Бердмэн»), Джон Фавро («Мстители: Война бесконечности»), Джейк Джилленхол (номинация на премию «Оскар» за фильм «Горбатая гора»), Зендея («Человек-Паук: Возвращение домой»), Мариса Томей («Игра на понижение», «Рестлер»), Коби Смолдерс («Мстители: Эра Альтрона»)
Прокатный рейтинг: 16+
Информационный партнер фильма: «Европа Плюс»
Формат: 2D
Сайт фильма: https://sonypictures.ru/chelovek_pauk_vdali_ot_doma/
Питер Паркер вместе с друзьями отправляется на летние каникулы в Европу. Однако отдохнуть приятелям вряд ли удастся - Питеру придется согласиться помочь Нику Фьюри раскрыть тайну существ, вызывающих стихийные бедствия и разрушения по всему континенту.