ABBA SHOW GENERATION ABBA — ABBORN

Знаменитое шоу GENERATION ABBA — ABBORN отмечает свой юбилей в мировом турне, в рамках которого выступит на сцене РК Огни Уфы в День всех влюбленных 14 февраля 2020.



Созданное с благословения Бенни Андерссона (Benny Andersson), основателя легендарного шведского квартета ABBA, шоу ABBORN отмечает свое 20-летие.

Стартовав в 1999 году воссозданием на сцене «иллюзии высочайшего уровня оригинального ансамбля ABBA», шоу GENERATION ABBA — ABBORN к настоящему моменту посетило 65 стран, от Европы до Бахрейна, дав более 5000 концертов для более двух миллионов зрителей.

ABBORN, единственное из трибьют-шоу, получившее разрешение от оригинальной ABBA на запись альбома «Dancing Queen» с собственными версиями 11 песен шведской иконы поп-музыки, который был издан в 2015 году.

Шоу GENERATION ABBA дарит поклонникам ABBA возможность совершить волшебное путешествие в сверкающий мир танполов эры диско и любимых золотых хитов 70-80-х, с неизменным восторгом!

В День Святого Валентина — романтический вечер под песни ABBA — лучший подарок своей половинке!