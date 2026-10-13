Психолог оказалась ненастоящей
Осужденной за мошенничество смягчили наказание
13.10.2026, 17:33
На полгода Мосгорсуд смягчил приговор Татьяне Тихоновой. Летом она получила пять лет за мошенничество: выдавая себя за высококвалифицированного психолога, Тихонова обзавелась клиентурой, при этом стоимость консультации у нее доходила до 100 тыс. руб. В реальности, как установил суд, соответствующей подготовки у нее не было и реальной помощи граждане не получали. В апелляции осужденная и ее адвокат говорили о диагностированном у Тихоновой тяжелом недуге, но отмены приговора не добились.
Мосгорсуд 13 октября рассмотрел жалобу 53-летней москвички Татьяны Тихоновой и ее защиты на приговор, вынесенный в июле этого года Пресненским судом столицы. Тогда фигурантка была признана виновной в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и получила пять лет колонии общего режима.
По версии следствия, в 2022 году Татьяна Тихонова стала искать клиентов, выдавая себя за профессионального психолога.
Она рассказывала, что является дипломированным специалистом мирового уровня и даже консультирует один из известных телесериалов.
При этом, по данным правоохранителей, соответствующего высшего образования или специальной подготовки у нее не было, разрешительных документов на осуществление психологической помощи ей не выдавали.
Рекламу о своей деятельности она не размещала, предпочитая сарафанное радио, видимо чтобы не привлекать к себе внимания правоохранительных или надзорных органов. «Пользуясь морально-психологическим состоянием потерпевших и завоевав их доверие, Тихонова убеждала их пройти курсы дорогостоящих психологических консультаций стоимостью от 20 тыс. до 100 тыс. руб.,— говорится в деле.— Будучи уверенными в компетентности специалиста и не подозревая об обмане, потерпевшие переводили денежные средства в качестве оплаты оказанных услуг на указанный им счет, которым Тихонова фактически пользовалась». При этом фигурантка настойчиво убеждала клиентов в необходимости продолжительной работы.
В результате консультации у Тихоновой обходились в десятки тысяч рублей, в одном случае сумма составила 870 тыс. руб.
Со временем клиенты стали сомневаться в квалификации «психолога», не почувствовав никакого эффекта от полученных консультаций. В 2023 году они пошли с заявлениями в полицию. Была проведена проверка, в 2024 году бизнес Татьяны Тихоновой правоохранители пресекли, было возбуждено уголовное дело.
Всего в нем восемь потерпевших, а общий ущерб оценивается в сумму более 5 млн руб.
Год спустя материалы передали в Пресненский районный суд Москвы. 24 июля 2026 года он признал Тихонову виновной и назначил пять лет лишения свободы.
Вину фигурантка не признала и решение суда первой инстанции обжаловала. Ее адвокат Сергей Королев в Мосгорсуде настаивал на отмене приговора и возвращении дела на новое рассмотрение либо прекращении уголовного преследования подзащитной. По его мнению, назначенное наказание было несоразмерно содеянному, а в ходе разбирательства допущены процессуальные нарушения. В частности, защитник указывал на противоречия между протоколами и аудиозаписями судебных заседаний, а также на то, что большая часть потерпевших в суд не явились, соответственно, их показания были зачитаны в суде, но защита задать им вопросы не смогла.
Также адвокат указал на очень тяжелое состояние здоровья Татьяны Тихоновой.
Он сообщил, что у осужденной был диагностирован рак щитовидной железы с метастазами, однако должного лечения в СИЗО, по его словам, она не получила.
Сергей Королев просил проявить к подзащитной снисхождение, назначив условное наказание. «Времени на лечение осталось совсем мало»,— заявил он в суде.
Сама госпожа Тихонова, выступая по видео-конференц-связи, пожаловалась на тяжелые условия. По ее словам, сразу после оглашения приговора ее «зачем-то этапировали в СИЗО города Сызрань». «Как была в летней одежде, так и остаюсь,— заявила осужденная.— А на все просьбы передать мне осенне-зимнюю получаю отказы».
Татьяна Тихонова также подчеркнула, что заявления от некоторых потерпевших поступили спустя почти три года после окончания сотрудничества, хотя при расставании те якобы не высказывали претензий и даже благодарили за помощь. И эти заявления, как и последующие показания потерпевших, по версии Тихоновой, были составлены «как под копирку». Кроме того, осужденная упомянула, что просила следователя на раннем этапе разбирательства назначить ей проверку на полиграфе, но получила отказ. Татьяна Тихонова так же, как и ее адвокат, просила заменить ей реальный срок на условный.
Прокурор, напротив, назвал приговор законным и обоснованным и просил оставить его без изменения. В итоге судебная коллегия исключила из обвинения один из эпизодов по сроку давности и смягчила наказание до четырех с половиной лет колонии общего режима.
Адвокат Сергей Королев сообщил “Ъ”, что намерен продолжить обжалование приговора в кассационной инстанции.