Психолог оказалась ненастоящей

Вину фигурантка не признала и решение суда первой инстанции обжаловала. Ее адвокат Сергей Королев в Мосгорсуде настаивал на отмене приговора и возвращении дела на новое рассмотрение либо прекращении уголовного преследования подзащитной. По его мнению, назначенное наказание было несоразмерно содеянному, а в ходе разбирательства допущены процессуальные нарушения. В частности, защитник указывал на противоречия между протоколами и аудиозаписями судебных заседаний, а также на то, что большая часть потерпевших в суд не явились, соответственно, их показания были зачитаны в суде, но защита задать им вопросы не смогла.