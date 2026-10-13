Открытие магазина отражает любопытную потребительскую модель. Описать ее можно так: вместо товара с маркетплейса — его цифровая версия. Взять, например, косметический органайзер или держатель для телефона. На платформе Maker World можно найти множество готовых проектов. Дальше остается отправить на принтер через программу цифровой макет и дождаться результата. Если аппарат уже куплен и печать прошла удачно, то основные затраты — это использованные материалы, электричество и время изготовления.