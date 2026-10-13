«Открытие магазина отражает любопытную потребительскую модель»
Александр Леви — о шоуруме 3D-Outlet
13.10.2026, 17:42
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В Москве открылся фирменный магазин 3D-печати Bambu Lab, который запустил российский дилер 3D-Outlet. Пространство корректнее даже назвать шоурумом: в нескольких зонах помещения выставлено огромное число распечатанных объектов, в основном игрушки. Создатели предусмотрели отдельную кабинку для детского творчества, гостиную и комнату для будущих мастер-классов. Там посетители смогут познакомиться с 3D-принтерами и особенностями печати, получить консультацию и пройти обучение. Похожий подход использует, например, Apple в своих фирменных магазинах.
Китайский бренд Bambu Lab — мировой лидер по поставкам 3D-принтеров начального уровня. По оценке аналитической компании Context, в прошлом году его доля в сегменте составила 37%. В России дилер сообщил о своих продажах более чем в 1,1 тыс. населенных пунктах.
Открытие магазина отражает любопытную потребительскую модель. Описать ее можно так: вместо товара с маркетплейса — его цифровая версия. Взять, например, косметический органайзер или держатель для телефона. На платформе Maker World можно найти множество готовых проектов. Дальше остается отправить на принтер через программу цифровой макет и дождаться результата. Если аппарат уже куплен и печать прошла удачно, то основные затраты — это использованные материалы, электричество и время изготовления.
Безусловно, не каждый готовый проект подойдет конкретному пользователю. Для особых случаев вроде изготовления сложного крепления или детали на замену может потребоваться моделирование с нуля, и этому нужно обучаться. Простые бытовые задачи (те же упомянутые органайзер или держатель) часто легко решить с помощью уже готовых моделей.
Помимо демонстрации, консультации и обучения, магазин 3D-Outlet, конечно, продает сами принтеры и пластик. И, кроме имеющейся линейки, дилер готовит запуск нового отдельного станка для лазерной резки и гравировки дерева, акрила и других материалов — модель R1. Одна из главных ее особенностей — автоматическое выравнивание зеркал, которые направляют лазерный луч.