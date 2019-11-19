Башкирский государственный театр оперы и балета и радиостанция BUSINESS Уфа представляют специальный показ одной из самых известных опер Николая Римского-Корсакова «Царская невеста».

В основу этого выдающегося произведения русского искусства положена одноимённая драма Льва Мея, достаточно вольно интерпретирующая малоизвестный исторический эпизод третьей женитьбы царя Ивана Грозного. Мировая премьера оперы прошла с грандиозным успехом в 1899 году, и с тех пор «Царская невеста» не сходит со сцен ведущих российских театров.

Премьера спектакля #BashOpera (2017 г.) в постановке главного режиссёра БГТОиБ, лауреата Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска» Филиппа РАЗЕНКОВА отмечена известными российскими критиками.

«Спектакль получился и классический, и современный одновременно. 30-летний режиссер явно и дерзко дискутирует с постановкой "Царской невесты" в "Геликоне" своего учителя Дмитрия Бертмана. Он также позволяет себе введение в оперу бессловесного Блаженного (пророка, знающего цену человеческим поступкам), а также некоторые купюры и даже рокировку музыкальных номеров. Выглядит смело, получается почти всегда убедительно», – отмечает музыкальный критик Мария Бабалова в «Российской газете».

«Царская невеста» – первая постановка Филиппа Разенкова в качестве главного режиссера знаменитого Аксаковского дома – спектакль жесткий, «мужской», не вписывающийся в традиционное толкование самой, пожалуй, известной и самой репертуарной оперы Римского-Корсакова… Хорошо сделанная интрига давала идеальную почву для эффектной демонстрации вокального и артистического мастерства солистов, портрет эпохи выглядел идеализированным фоном к сюжету о человеческих страстях»,- подчеркивает театральный критик Сергей Коробков в газете «Культура».

Спектакль «Царская невеста» был включен в Лонг-лист самых заметных премьер сезона 2017-2018гг. Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска».

1 декабря в специальном показе примут участие приглашенные солисты: заслуженный артист России, баритон СЕРГЕЙ ТОПТЫГИН (Геликон-опера, Москва) исполнит партию Григория Грязного; партию Марфы исполнит лауреат российских и международных конкурсов, сопрано НАЗИЯ АМИНЕВА (Санкт-Петербургский музыкальный театр «Зазеркалье»).

За дирижерским пультом – заслуженный деятель искусств Башкортостана Марат Ахмет-Зарипов.

Светское мероприятие #BashOpera предполагает дресс-код Black Tie Invited.

Постановочная группа спектакля

Музыкальный руководитель и дирижер – постановщик - Артём МАКАРОВ заслуженный артист Башкортостана, лауреат Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска»

Режиссер-постановщик - Филипп РАЗЕНКОВ лауреат Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска»

Художник – постановщик Владислав АНИСЕНКОВ заслуженный художник России, заслуженный деятель искусств Удмуртии

Художник по свету - Ирина ВТОРНИКОВА

Хормейстер - постановщик – Александр АЛЕКСЕЕВ лауреат международных и всероссийских конкурсов

Цифры и факты

• 4 месяца продолжалась работа над спектаклем в пошивочном, бутафорском и декорационном цехах театра

• 700 м металло-обожженной ткани было использовано для изготовления мягкой декорации

• 114 предметов игрового реквизита было создано

• около 200 костюмов и головных уборов изготовлено для персонажей оперы

• более 130 человек задействовано в спектакле - солисты, артисты хора и оркестра

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