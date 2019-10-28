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Face и Моргенштерн выступят в «Уфа-Арене»

11 декабря в «Уфа-Арене» соберутся популярные рэперы из Уфы. Фестиваль «Новая Атланта» обещает стать самым ожидаемым событием не только для города, но и для России. Ни для кого не секрет, что Уфу называют второй Атлантой. Здесь самая высокая концентрация талантливых рэперов на один квадратный мир. Именно Уфу больше всего из городов упоминают в песнях.


На данный момент известны имена двух хедлайнеров фестиваля — Face и Алишер Моргенштерн. Полный список артистов держится в секрете. Организаторами фестиваля выступил сам Алишер Моргенштерн и digital-агентство «Мёд».

«Мы специально не раскрываем весь лайн-ап, чтобы сохранить интригу. Хочется на протяжении всего времени подготовки фестиваля — радовать и удивлять уфимцев. Можно сказать точно, что это событие станет историческим! Мы с Алишером хотели собрать «своих ребят с района» и сделать крутой перфоманс. Поэтому особое внимание уделяем именно шоу-программе» — говорит Алина Алинс, сооснователь агентства «Мёд».

На фестивале рэпер Face презентует новый альбом «12», который вышел 1 октября 2019 года, а также порадует своими старыми треками. Алишер Моргенштерн выступит на сцене в формате LIVE — со своим музыкальным бэндом.

Билеты можно приобрести на tickets.hcsalavat.ru и в кассах «Уфа-Арены».

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