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Концерт симфонической музыки

20 ноября в Уфе состоится концерт Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан.


Под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Сахалинского симфонического оркестра Тиграна Ахназаряна (Россия-Армения) оркестр исполнит Концерт для скрипки с оркестром Ре мажор, ор. 77 И. Брамса и Симфонию №5 ре минор, ор. 47 Д. Шостаковича.

В сопровождении НСО РБ выступит солист – заслуженный артист Республики Башкортостан, лауреат международных, всероссийских и республиканских конкурсов Ильшат Муслимов (скрипка).

Концерт пройдет на сцене Государственного концертного зала «Башкортостан» по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, 50.

Начало в 19:00.

Продажа билетов: 8 (347) 272-66-43 / 8 (917) 730-51-46 и на сайте www.nsorb.com.


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