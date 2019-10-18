Спустя десять лет в уфимских кинотеатрах стартует продолжение легендарной истории про зомби.

Никто в 2009 году,до выхода картины в прокат,не мог и предположить, насколько популярным станет фильм «Добро пожаловать в Zомбилэнд». Кинолента заявила о новом жанре «зомедия» – гармоничном сочетании ужастика и комедии на фоне извечной борьбы кровожадных зомби и до невозможности крутых выживших, оказавшихся в населённом живыми мертвецами мире. «Добро пожаловать в Zомбилэнд» добился не только признания критиков, но и кассового успеха, собрав в мировом прокате более $100 млн.

Спустя десять лет после выхода блокбастера «Добро пожаловать в Zомбилэнд», актёры, сыгравшие главные роли, встретились вновь.Режиссёр Рубен Фляйшер («Веном»; сериал «Супермаркет») опять собрал на одной съёмочной площадке обладателя «Эмми» Вуди Харрельсона, Джесси Айзенберга, Эбигейл Бреслин и обладательницу премии «Оскар» Эмму Стоун.

Действие нового фильма, который получил название «Zомбилэнд: контрольный выстрел», развернётся в самых разных уголках США, включая Белый Дом. Четвёрке головорезов предстоит встретиться с новыми разновидностями зомби, которые эволюционировали со времени событий первого фильма, и с новыми пережившими апокалипсис. Больше того, их необычную семью сотрясают болезненные конфликты.

Уфимцы смогут посмотреть «Zомбилэнд: контрольный выстрел», новую историю от режиссера «Венома» и сценаристов «Дэдпула»с 24 октября во всех кинотеатрах города.

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