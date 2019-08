DULAMAN — VOICE OF THE CELTS

Знаменитое ирландское шоу Dulaman — Voice Of The Celts, названное западной прессой в 2018 году «лучшим танцевальным шоу со времен Riverdance», впервые выступит в России на сцене ГКЗ Башкортостан 5 октября 2019.



Шоу Dulaman было признано «самым ярким событием года на европейском телевидение», а его дебютный альбом «Voice Of The Celts», продюсером которого стал легендарный Дитер Болен (Dieter Bohlen) из Modern Talking, занял первое место в чартах «Amazon Folk World» и вошел в Top 20 всех европейских хит-парадов.

Шоу Dulaman, объединившее вокал, музыку и танцы, увлекает зрителя в чарующее путешествие по истории и культуре Ирландии, в котором вместе с традиционными кельтскими песнями «Irish Rover», «Greensleeves», «Whiskey In The Jar», «Auld Lang Syne» и фолк-гимнами «You Raise Me Up» и «Mull Of Kintyre», непременный восторг вызывает исполнение в стиле кроссовер ирландских версий золотых хитов Modern Talking: «Cheri Cheri Lady», «Brother Louie», «You’re My Heart». Как в свое время группа Gregorian трансформировала рок-хиты через призму грегорианских хоралов, так Dulaman, со всей своей кельтской страстью, вносит невероятную свежесть в популярные шлягеры Дитера Болена и Томаса Андерса.

Где бы они не выступали, публика в переполненных залах награждает их овациями стоя, а фееричное представление всегда оставляет желание увидеть шоу снова и снова.