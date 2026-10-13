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Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
Медиа и ТелекомBigTech

Apple представила устройства для «умного дома»

13.10.2026, 17:28
Apple представила линейку устройств для «умного дома». Характеристики и описание центра управления экосистемой, умных колонок с Siri AI и других устройств представлены на сайте американской технологической компании.
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Shannon Stapleton / Reuters

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Shannon Stapleton / Reuters

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Shannon Stapleton / Reuters

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Shannon Stapleton / Reuters

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Shannon Stapleton / Reuters

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Shannon Stapleton / Reuters

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Shannon Stapleton / Reuters

Основная линейка устройств состоит из:

  • HomeView — центр управления, который работает на основе собственного ИИ компании Siri. Устройство позволяет управлять умным домом, просматривать видео с камер, регулировать термостат и освещение, запирать двери или закрывать жалюзи. Стартовая цена составит $299;

  • HomePod mini 2 — обновленная колонка компании, оснащенная Siri AI. Позволяет управлять другими устройствами умного дома голосом. Представлена в розовом, зеленом, синем, белом и темно-синем цветах. Стартовая цена составит $149;

  • Apple TV 4K — обновленная ТВ-приставка, которая также оснащена Siri AI. Пользователь сможет управлять ею при помощи рук. В комплекте с колонками позволяет создать домашний кинотеатр. Стартовая цена составит $299.

В сотрудничестве с LG и Schneider Electric создана линейка аксессуаров Apple Home Collection. В нее вошли камеры, дверной замок и датчики температуры. Устройства входят в единую экосистему «умного дома».