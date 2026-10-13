Apple представила устройства для «умного дома»
HomeView — центр управления, который работает на основе собственного ИИ компании Siri. Устройство позволяет управлять умным домом, просматривать видео с камер, регулировать термостат и освещение, запирать двери или закрывать жалюзи. Стартовая цена составит $299;
HomePod mini 2 — обновленная колонка компании, оснащенная Siri AI. Позволяет управлять другими устройствами умного дома голосом. Представлена в розовом, зеленом, синем, белом и темно-синем цветах. Стартовая цена составит $149;
Apple TV 4K — обновленная ТВ-приставка, которая также оснащена Siri AI. Пользователь сможет управлять ею при помощи рук. В комплекте с колонками позволяет создать домашний кинотеатр. Стартовая цена составит $299.