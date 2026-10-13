Джанни на радаре
Президент FIFA Джанни Инфантино за три года получил свыше $5 млн серой зарплаты
13.10.2026, 17:21
По репутации президента Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино нанесен очередной удар. Функционер, который в последние полгода то и дело попадает в различные скандалы, оказался в центре еще одной громкой истории, на этот раз — с коррупционным оттенком. Расследование газеты The Times показало, что господин Инфантино получал серую зарплату от компании, созданной для организации чемпионата мира в США, Канаде и Мексике. Сумма выплат в период с 2024 по 2026 год превысила $5 млн. Тратил их лидер мирового футбола в том числе «на ведение роскошного образа жизни».
О том, что FIFA выплатила своему президенту Джанни Инфантино более $5 млн «в дополнение к его стандартной зарплате и бонусам» и не задекларировала эти операции, сообщила газета The Times. По ее данным, швейцарский функционер получал две отдельные зарплаты. Одна отображалась в годовых отчетах FIFA. Другая в них не фигурировала и выплачивалась компанией FWC2026 US Inc., созданной для организации чемпионата мира, который минувшим летом приняли США, Канада и Мексика.
The Times ссылается на декларацию, поданную FWC2026 US Inc. в Налоговое управление США. Согласно ей, не учтенный в документации FIFA доход Джанни Инфантино за 2024 год составил $1,76 млн (для сравнения: официальный доход лидера мирового футбола за тот же период составил $4,27 млн). В следующие годы, по данным источников газеты, он получал «аналогичные или, возможно, даже более внушительные суммы».
Сокрытие части дохода господина Инфантино является нарушением Устава FIFA, в ст. 43 которого говорится, что «информация об индивидуальных компенсациях президента является публичной». В связи с этим независимого расследования требует, например, бывший председатель комитета FIFA по управлению Мигель Мадуро. Он отметил, что столь высокопоставленный чиновник «должен зарабатывать очень много», но «все должно быть прозрачно».
Предполагается, что деньги, поступавшие от FWC2026 US Inc., президент FIFA тратил на «поддержание роскошного образа жизни», в том числе на элитную недвижимость.
А некоторые сделки очень легко расценивать как порождающие конфликт интересов.
До недавнего времени Джанни Инфантино пользовался особняком в закрытом жилом комплексе Sunset Islands в Майами. Дом с бассейном и частным причалом принадлежит бывшему генеральному директору Google, одному из богатейших людей мира Эрику Шмидту. Он приобрел объект в 2023 году за $27 млн. Представитель бизнесмена сообщил The Times, что господин Инфантино «снимал дом по рыночным расценкам в течение трех лет», но теперь в нем не проживает.
Между тем в период, когда Джанни Инфантино пользовался особняком, FIFA начала коммерческие отношения с компанией StarX, основанной Мишель Риттер, бывшей девушкой Эрика Шмидта. Госпожа Риттер в 2023 году заявила, что организации «подписали соглашение о тестировании различных технологий». В FIFA тогда подтвердили факт взаимодействий, но теперь подчеркивают, что «ни один из проектов не был завершен». Источники The Times, близкие к госпоже Риттер, рассказали, что связи оборвались вскоре после ее расставания с господином Шмидтом. Расставание это было громким, с обвинениями в сексуальном насилии и судебными тяжбами.
Есть и еще один любопытный эпизод. В октябре 2025 года Джанни Инфантино предположительно приобрел пятикомнатную квартиру в другом элитном жилом комплексе Майами. Сообщается, что продал ее президенту FIFA музыкант Марк Энтони, несколькими месяцами ранее ставший послом чемпионата мира. Сумма сделки составила $8,6 млн, что «вызвало удивление в мире недвижимости», поскольку таким образом господин Энтони, купивший квартиру в 2021 году за $11 млн, понес значительные убытки. Сам факт «обесценивания» объекта противоречил общей тенденции: брокеры отчитывались о росте цен на элитную недвижимость в городе.
The Times уточняет, что покупателем квартиры, согласно юридическим документам, стала зарегистрированная в штате Делавэр компания Shadi LLC, основанная юридической фирмой Elias Law, клиентом которой является FIFA.
Источники издания сообщают, что название Shadi происходит от имен дочерей Джанни Инфантино (их зовут Шания, Алессия, Сабрина и Далия), а буква i на конце означает, собственно, «Инфантино».
Представитель FIFA, комментируя находки The Times, сообщил, что головная организация «полностью соблюдает все требования к отчетности и категорически отвергает любые предположения о нарушении устава». Собеседник газеты добавил, что «вопрос о приобретении господином Инфантино недвижимости где-либо в мире не представляет общественного интереса», и настоял на том, что имущественные сделки, стороной которых являлся президент FIFA, «не были связаны с какими-либо личными отношениями с кем-либо».
Расследование The Times, вероятно, усилит давление на Джанни Инфантино, который в последние полгода то и дело оказывается в центре скандалов. Наиболее важный из них касается планов по продаже частным инвесторам доли прав на чемпионаты мира. Бенефициаром схемы должен был стать Джошуа Кушнер — брат Джареда Кушнера. Последний приходится зятем Дональду Трампу. Господин Инфантино называл главу Белого дома «очень близким другом», охотно посещал важные для него мероприятия, а от лица FIFA наградил внезапно учрежденной «премией мира». Намерения швейцарца, рассчитывающего ближайшей весной переизбраться на ключевой в мировом футболе пост, спровоцировали раскол в футбольном сообществе. Даже после отказа FIFA от реализации противоречивых планов градус противостояния не пошел на убыль. Джанни Инфантино остается крайне непопулярной фигурой среди представителей трех крупных региональных организаций — Союза европейских футбольных ассоциаций, Азиатской конфедерации футбола, а также конфедерации, объединяющей страны Северной и Центральной Америки и Карибского бассейна.