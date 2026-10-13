Джанни на радаре

Между тем в период, когда Джанни Инфантино пользовался особняком, FIFA начала коммерческие отношения с компанией StarX, основанной Мишель Риттер, бывшей девушкой Эрика Шмидта. Госпожа Риттер в 2023 году заявила, что организации «подписали соглашение о тестировании различных технологий». В FIFA тогда подтвердили факт взаимодействий, но теперь подчеркивают, что «ни один из проектов не был завершен». Источники The Times, близкие к госпоже Риттер, рассказали, что связи оборвались вскоре после ее расставания с господином Шмидтом. Расставание это было громким, с обвинениями в сексуальном насилии и судебными тяжбами.