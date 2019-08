ECHOES PINK FLOYD

Echoes The World’s Greatest Pink Floyd Show, празднуя юбилей самого эпохального альбома легендарной группы Pink Floyd «The Wall», впервые выступит в Уфе с грандиозным шоу на сцене РК Огни Уфы 13 ноября 2019.



40 лет назад, в ноябре 1979 года вышел одинадцатый студийный альбом «The Wall» британской группы Pink Floyd, ставший последним релизом ее классического состава. Рок-опера» Стена» об отчужденности и изоляции разошлась по миру тиражом более 23 миллионов экземпляров и вошла в тройку самых продаваемых альбомов в Америке. Спустя еще 10 лет, 9 ноября 1989, в ГДР был отменен запрет на посещение Западного Берлина, стену, разделявшую два мира, снесли, и на Потсдамской площади состоялось масштабное шоу по мотивам «The Wall», организованное Роджером Уотерсом с участием многих рок-звезд.

13 ноября 2019 в честь юбилея легендарного альбома «The Wall», старейшее в Европе шоу Echoes The World’s Greatest Pink Floyd Show, созданное в 1995 году, представит на сцене Крокус Сити Холл свое грандиозное представление. Стало доброй традицией, когда создатель шоу Оливер Хартманн (Oliver Hartmann), музыкант, достигший мировой славы как гитарист, вокалист, композитор, лидер неоклассической пауэр-метал легенды «At Vance», участвовавший в записи более 30 альбомов культовых групп «Halloween», «Freedom Call», «Edguy», «Rhapsody», «Lunatica» и в рок-операх «Avantasia», «Genius», «Iron Mask» и проекте «Rock Meets Classic», приглашает в шоу других рок-звезд. В проекте принимали участие Мидж Юр (Midge Ure) из Ultravox, Майкл Садлер (Michael Sadler) из Saga, Джефф Тейт (Geoff Tate) из Queensryche / Operation: Mindcrime, Клод Леонетти (Claude Leonetti) из Lazuli.

Создавая шоу «Echoes» по образу настоящих Pink Floyd, Хартманн пригласил в состав музыкантов с многолетним опытом: Мартин Хофманн (Martin Hofmann) — басист и вокалист прог-роковых «Scaramouche» и «Pleasure Dome», Пол Кюнкел (Paul Kunkel) — клавишник «Whiteout» и барабанщик «Crazy Rockin' Horror Show» Стеффен Майер (Steffen Maier).

Наряду с глобальным шоу «Echoes», призванным в точности передать всю масштабность концертов оригинальных Pink Floyd времен их прощального турне с колоссальным количеством светового и звукового оборудования, экранов и лазеров, Хартманн создал уникальный, единственный в своем роде, акустический вариант Pink Floyd с участием скрипичного квартета, запечатленный на их собственном альбоме «Barefoot To The Moon», вошедшем в 2015 в Top 20 европейских чартов. Весной 2019 выходит их новый альбом «Live From The Dark Side», записанный во время настоящего лунного затмения на фестивале «Rock Of Ages 2018».

На концерте в Уфе поклонников ждет три часа бессмертной музыки, от самых известных хитов до редких бриллиантов ранних Pink Floyd, в исполнении лучших европейских рок-музыкантов.