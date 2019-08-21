С 7 по 24 сентября в Башкирском государственном театре оперы и балета пройдёт XXII Международный фестиваль балетного искусства имени Рудольфа Нуреева.

Очередной фестиваль станет самым продолжительным и впервые включит в себя три гала-концерта, которые пройдут с участием мировых звёзд балетной сцены – солистов Большого театра России, Мариинского и Михайловского театров, Театра Государственного Кремлёвского дворца, Театра балета Бориса Эфмана, Санкт-Петербургского театра балета им. Леонида Якобсона, Приморской сцены Мариинского театра, Татарского театра оперы и балета им. Мусы Джалиля, Словацкого национального театра и Баварского государственного балета. Гостями станут также балетные труппы Москвы, Екатеринбурга и Челябинска.

Среди спектаклей фестиваля – «Шахерезада», «Шопениана», «Половецкие пляски» в вечере одноактных балетов Детского музыкального театра им. Наталии Сац (7 и 8 сентября), «Лебединое озеро» (11 сентября) и «Легенда о любви» (13 сентября) в исполнении труппы БГТОиБ, где главные партии исполнят солисты Большого театра России и Михайловского театра. Челябинский театр оперы и балета представит постановки «Кармина Бурана» (17 сентября) и «Анна Каренина» (19 сентября). Екатеринбургский театр оперы и балета покажет зрителям одноактные балеты «Наяда и рыбак. Сюита», «Приказ короля» (фрагменты), «Вальпургиева ночь» (21 сентября). Среди гала-концертов фестиваля – вечера-посвящения «Гала-Чайковский» (10 сентября) и «Гала-Нуреев» (15 сентября). Закроется фестиваль 24 сентября грандиозным концертом звезд балетного искусства «Гала-Григорович», который будет посвящен выдающемуся русскому хореографу XX века, бессменному почетному президенту Международного фестиваля балетного искусства имени Рудольфа Нуреева, его автору и инициатору проведения в городе Уфе Юрию Григоровичу.

Материалы подготовлены пресс-службой БГТОиБ