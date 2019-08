The ELO Show 50 СВЕТОВЫХ ЛЕТ 1970–2020

Неувядающая музыка легендарной британской группы Electric Light Orchestra вновь прозвучит со сцены РК Огни Уфы 18 марта 2020.



The ELO Show, самое горячее и самое грандиозное шоу из Великобритании, посвященное гению и музыке Джеффа Линна и Оркестра Электрического Света. В перформансе, посвящённом 50-летию Electric Light Orchestra, потрясающим световым и одним из лучших визуальных 3D оформлений с оригинальным видео контентом от Джеффа Линна, принимают участие ветераны прог-роковой сцены Брайан Камминс (Brian Cummins), гитарист и вокалист групп Мика Пойнтера (Mick Pointer) из «Marillion» и Питера Габриэля (Peter Gabriel) из «Genesis», барабанщик и вокалист Дэйв Орфорд (Dave Orford), выступавший с «Marillion» и «The Real Thing», гитарист Фил Доран (Phil Doran), в течении девяти лет бывший резидентом Ливерпульского «Cavern Club (Home Of The Beatles)» в составе ведущей группы мерсисайда «Madison», а также басист/вокалист Крис Уатт (Chris Watt) и клавишник Раймонд Питт (Raymond Pitt) из «The Carpet Crawlers». Симфоническую оставляющую шоу обеспечивает женская струнная секция из оркестра лондонской студии «Abbey Road».

Вас ждёт волшебный вечер классических хитов ELO, таких как «Sweet Talkin Woman», «Turn to Stone», «Don’t bring me Down», «The Diary of Horace Wimp», «Telephone Line» и конечно же «Mr.Blue Sky», под которые в этом двухчасовом шоу вы будете танцевать и подпевать с самого начала!