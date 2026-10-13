Анатолия Кашпировского похоронили на Украине
13.10.2026, 17:35
В Виннице на Украине прошли похороны психотерапевта Анатолия Кашпировского, сообщил ТАСС его племянник Юрий Мамаев. Сейчас обсуждается возможность установки на его могиле бетонного саркофага.
Анатолий Кашпировский умер 3 октября в возрасте 87 лет. Причиной стало онкологическое заболевание, приведшее к полиорганной недостаточности. Прощание с господином Кашпировским состоялось 8 октября на Троекуровском кладбище в Москве, после чего его тело через Польшу и Турцию доставили на Украину.