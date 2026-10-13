Рекламаkommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №189

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
ЖизньПотери

Анатолия Кашпировского похоронили на Украине

13.10.2026, 17:35
В Виннице на Украине прошли похороны психотерапевта Анатолия Кашпировского, сообщил ТАСС его племянник Юрий Мамаев. Сейчас обсуждается возможность установки на его могиле бетонного саркофага.
Анатолий Кашпировский

Анатолий Кашпировский

Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Купить фото
Анатолий Кашпировский умер 3 октября в возрасте 87 лет. Причиной стало онкологическое заболевание, приведшее к полиорганной недостаточности. Прощание с господином Кашпировским состоялось 8 октября на Троекуровском кладбище в Москве, после чего его тело через Польшу и Турцию доставили на Украину.
О прощании с Анатолием Кашпировским читайте в репортаже «Проколбасил всю страну мощным гипнозом».

Прощание с психотерапевтом Анатолием Кашпировским

Прощание с психотерапевтом Анатолием Кашпировским
Читать далее
Украина