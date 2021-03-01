В уфимских кинотеатрах лето наступит 4 марта

Семён Трескунов, Стася Милославская, Риналь Мухаметов, Александр Метёлкин, Роман Мадянов, Александр Робак — и это только половина звездного состава новой романтической комедии «Рашн Юг» от создателей «Горько!» и «ЛЁД». Старт картины в прокат намечен на 4 марта.



По сюжету фильма студент по имени Артем (Семен Трескунов) влюбляется в юную красавицу с Черного моря (Стася Милославская). Потеряв голову, он бросает все и едет за возлюбленной на Рашн Юг, о котором ничего не знает. На море оказывается, что за прекрасной Ксюшей уже ухаживают два серьезных местных конкурента — красавчик из мореходки (Риналь Мухаметов) и дерзкий полицейский (Александр Метелкин). Кажется, у наивного студента просто нет шансов. Даже помощь его новых друзей, как будто, только мешает. Но наш герой не собирается сдаваться: значит, война!

Антон Федотов, режиссер:

«Любовные треугольники — дело частое в кинематографе, а любовные квадраты не встречаются почти никогда. Как говорят, что в музыке всего семь нот, но вариаций огромное количество, так же и нам хотелось создать такой конструктор, который зритель как будто бы никогда не видел».

Семен Трескунов, исполнитель роли Артема:

«Рашн Юг» — это очень веселая история, но она обладает мощным драматическим потенциалом, ведь что может быть драматичнее, чем поехать за возлюбленной и понять, что у нее есть кто-то еще».

Стася Милославская, исполнительница роли Ксюши:

«Когда рассказывала друзьям про съемки, они меня спрашивали: «Вы романтическую комедию снимаете или нового Джеймса Бонда?» То я с яхты прыгаю, то тону, то на рикше катаюсь: каждый день какие-то приключения. Мне кажется, что у меня за всю мою кинобиографию не было настолько тяжелого физически проекта. Хотя это романтическая, легкая, колоритная, южная комедия».

Создатели комедии «Рашн Юг» уверены, что зрители не только полюбят героев фильма, проживут с ними огромное количество эмоций и обязательно захотят поехать на юг.

Встречайте лето в кино с 4 марта. 12+.