Плавайте и оглядывайтесь

«Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально»,— сказал он 12 августа во время посещения учений Тихоокеанского флота. Российский лидер добавил, что это будет делаться не обязательно в тех акваториях, где совершаются захваты российских судов, «а там, где уже мы сами посчитаем нужным и целесообразным, в любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота».