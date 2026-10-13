Плавайте и оглядывайтесь

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Несмотря на предупреждение Москвы, ВМС Франции задержали танкер, который сочли российским
13.10.2026, 17:32
Французские военные захватили нефтяной танкер DF Peak в 450 милях от острова Реюньон в Индийском океане. По заявлениям Парижа, судно нелегально перевозило топливо и шло под ложным флагом. В сообщениях западных СМИ судно причисляют к российскому теневому флоту. Его задержание — первое после того, как президент РФ Владимир Путин пообещал зеркально отвечать европейцам, если те продолжат захватывать российские суда.
Французские ВМС захватили танкер DF Peak, следовавший под флагом Бенина, примерно в 450 морских милях (более 833 км) к югу от острова Реюньон, заморского департамента Франции. Французский президент Эмманюэль Макрон опубликовал в соцсети Х видео захвата танкера, на котором видно, как десантники по канату спускаются на борт судна. На момент операции на нем находился 21 член экипажа.
«Франция решительно настроена бороться с теневым флотом по всему миру»,— написал Макрон в комментарии под видеороликом. И добавил, что действия ВМС соответствовали нормам международного права: танкер, предположительно, шел под ложным флагом и нелегально перевозил топливо. Французский лидер воздержался от того, чтобы напрямую называть страну, которой принадлежит судно, однако западные эксперты и СМИ сошлись в том, что оно принадлежит к так называемому российскому теневому флоту.
Основанием для подозрений стали неоднократная смена названия судна, а также сомнения в его маршруте.
В российском посольстве во Франции уже осудили действия Парижа и сообщили, что не были уведомлены о задержании судна. Сотрудники дипмиссии выясняют, были ли на его борту россияне.
Для Парижа захват танкеров так называемого теневого флота не в новинку: подобная операция проходит как минимум в шестой раз с 2025 года. Однако нынешний инцидент заметно выделяется: если раньше Франция перехватывала суда в «домашних», европейских водах, то теперь впервые решилась на такой шаг в международных водах Индийского океана. А главное, этот шаг — первый с тех пор, как российский президент Владимир Путин осудил действия европейских стран по захвату судов и пригрозил ответными мерами.
«Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально»,— сказал он 12 августа во время посещения учений Тихоокеанского флота. Российский лидер добавил, что это будет делаться не обязательно в тех акваториях, где совершаются захваты российских судов, «а там, где уже мы сами посчитаем нужным и целесообразным, в любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота».
Окончание двухмесячной паузы в захвате судов европейцами совпало с заявлением президента США Дональда Трампа о заключении сделки с Москвой по поставкам российского дизельного топлива на мировой и американский рынки.
Это соглашение вызвало резкую критику стран—членов ЕС, которые, наоборот, решили усилить давление на Россию. На этом фоне 12 октября Совет ЕС добавил почти 1600 физических и юридических лиц в санкционные списки и призвал Вашингтон солидаризироваться в оказании давления на Москву. Захват танкера, предположительно связанного с Россией, выглядит как еще один публичный демарш в адрес США. Фактически Париж решил на деле показать: пока Вашингтон сепаратно договаривается с Москвой, Европа будет стоять на своем и пытаться чинить препятствия транспортировке нефтепродуктов на российских судах.