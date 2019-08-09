Любимые Angry birds возвращаются на большой экран!

Фильм «Angry birds в кино» стал настоящим блокбастером мирового проката. Благодаря ярким, непредсказуемым героям картины, искрометным шуткам, запоминающейся картинке и нетривиальным поворотам сюжета, картина полюбилась как самым юным зрителям, так и людям постарше.

Вот почему второй фильм о приключениях птичек, которые не умеют летать, не заставил себя долго ждать. «Для нас стал большой радостью тот факт, что «Angry birds в кино» буквально взорвал мировой бокс-офис, и у героев ленты появилась целая армия фанатов, – признается продюсер фильма Джон Коэн. – Зрители пришли в восторг от того, что узнаваемые герои популярной игры появились на широких экранах. Так что и нам не терпелось как можно скорее придумать и воплотить в жизнь продолжение приключений свинок и птичек».

В картине «Angry Birds 2 в кино» Ред – любимец всего Острова Птиц и самый настоящий герой. Конфликт между птицами и свиньями постепенно перерос в обычный обмен подколами. Однако атмосфера на Острове Птиц и Острове Свиней перестает быть такой расслабленной и веселой, когда из неба начинают падать гигантские ледяные шары. Как выясняется, угроза исходит от жителей загадочного третьего острова. Эту новость и сообщает Реду Леонард, неожиданно появившись на пороге его дома. Короли Острова Свиней предлагает Реду объединить усилия птичек и свинок в борьбе против их общего врага.

На русский язык главные роли озвучили Александр Ревва (Могучий Орел), Тимур Родригез (Чак), Сергей Бурунов (свинка Леонард), Ирина Горбачева (Зета), Лиза Арзамасова (Сильвер) и участники утреннего шоу Бригада У (Джем и Вики). Одному из птенчиков свой голос подарил самый юный актер дубляжа – Андрей Кислов, сын певицы Полины Гагариной. Режиссер фильма – Туроп Ван Орман.

6+

Дамир Сафаров