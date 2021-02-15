18 февраля на экраны выйдет сказочный блокбастер для всей семьи «КОНЁК-ГОРБУНОК»

Любимый с детства сюжет, отличный звездный состав, многомиллионный бюджет и 93% ожидания выхода картины на одном из самых популярных киносайтов страны, — все говорит о том, что прокат сказочного блокбастера «Конек-Горбунок» будет успешным.



Сказочная история кинокомпании СТВ, студии CGF («Время Первых», «Движение вверх», «Особо опасен», «Экипаж») и телеканала «Россия 1» выйдет на экраны уфимских кинотеатров уже 18 февраля. В ее основе сюжет одноименной сказки Петра Ершова о приключениях крестьянского сына Ивана-дурака и его верного помощника Конька-Горбунка — «ростом только в три вершка, на спине с двумя горбами, да с аршинными ушами».

Иван — не царевич, не богатырь, не красавец, а старшие братья и вовсе его дураком считают. Но всё меняется, когда у Ивана появляется друг и верный помощник — Конёк-Горбунок. Пусть он ростом невелик, зато умный и смелый. С таким другом никакой враг не страшен. Ну, почти никакой. С таким помощником и ничего невозможного нет. Ну, почти, нет.

Главные роли в картине сыграли: Антон Шагин, Паулина Андреева, Ян Цапик, Олег Тактаров, Михаил Ефремов. За мимику, движения и голос сказочного Конька-Горбунка отвечает Павел Деревянко. Режиссер картины — Олег Погодин.

«Мой Конёк — волшебный: летающий, знающий, шутящий, ироничный — тот, с кем можно поговорить, — делится впечатлениями Павел Деревянко, Конёк-Горбунок. — Конечно, я ничего подобного раньше не играл. Технология была следующая — перед съемками меня отвезли в специально оборудованное место, обклеили все лицо датчиками и в затемненной комнате фотографировали со всех сторон, со всеми ухмылками, улыбками, гримасами — нужно было снять с моего лица все возможные эмоции. Это было долго и утомительно. Но на съемках мне уже не надо было работать лицом, там нам меня надели облегающий костюм с кучей датчиков и мне нужно было совершать определенные движения. Поскольку Конёк маленький — он должен быть намного ниже Ивана — мне все время приходилось ходить на корточках и в раскоряку, это было тяжело».

Насладиться просмотром сказочного блокбастера в уфимских кинотеатрах можно уже 18 февраля. А возрастной маркер картины 6+ снимает практически все ограничения, чтобы можно было посмотреть фильм всей семьей.