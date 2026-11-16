ПСБ провел упрощенный B2B-платеж через СБП

В рамках упрощенного сценария B2B-платежа отправитель самостоятельно находит компанию по ИНН и инициирует перевод в пару кликов, не дожидаясь счета или ссылки от контрагента. Такой способ расчета особенно актуален для малого и среднего бизнеса — для осуществления выплат партнерам, срочных закупок, перерасчетов по заказам и так далее. Платежи между юридическими лицами поступают мгновенно и не зависят от операционного времени банка, так же как переводы между физическими лицами (C2C). При этом воспользоваться сервисом смогут клиенты со специальными и номинальными рублевыми счетами.