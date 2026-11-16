ПСБ провел упрощенный B2B-платеж через СБП
ПСБ стал первым банком на российском рынке, который провел платеж по новой механике. Новый сценарий B2B-платежа предполагает использование ИНН для определения получателя и реализован в рамках пилотного проекта Национальной системы платежных карт (НСПК), который продлится до конца текущего года. С 2027 года все юридические лица и индивидуальные предприниматели — клиенты ПСБ смогут полноценно пользоваться сервисом.
В рамках упрощенного сценария B2B-платежа отправитель самостоятельно находит компанию по ИНН и инициирует перевод в пару кликов, не дожидаясь счета или ссылки от контрагента. Такой способ расчета особенно актуален для малого и среднего бизнеса — для осуществления выплат партнерам, срочных закупок, перерасчетов по заказам и так далее. Платежи между юридическими лицами поступают мгновенно и не зависят от операционного времени банка, так же как переводы между физическими лицами (C2C). При этом воспользоваться сервисом смогут клиенты со специальными и номинальными рублевыми счетами.
«ПСБ первым на рынке внедрил новый сценарий упрощенных B2B-платежей по СБП. Новый сценарий принципиально меняет механику платежей — очень скоро переводы между компаниями станут такими же простыми, как переводы между друзьями. Совместно с НСПК мы продолжим совершенствовать безналичные расчеты для предпринимателей, чтобы бизнес мог сосредоточиться на главном — повышении качества сервиса и продукта»,— сообщила старший вице-президент—руководитель блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Ирина Жимерина.
Как отметили в НСПК, новый сценарий СБП B2B расширяет возможности для компаний и упрощает расчеты в ситуациях отправки платежа. «Теперь отправителю достаточно найти получателя по ИНН и инициировать платеж. ПСБ — наш первый партнер, с которым мы протестировали пилотный сценарий, после завершения которого он станет доступен клиентам банка — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Мы продолжаем развивать СБП B2B, чтобы сделать безналичные расчеты для бизнеса максимально удобными»,— прокомментировал заместитель генерального директора НСПК Павел Михалев.
В настоящее время для проведения B2B-платежа через СБП компания-получатель заранее формирует ссылку или QR-код и направляет их контрагенту. Этот сценарий продолжает оставаться востребованным для приема платежей от юридических лиц.