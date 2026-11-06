Цифровая независимость
Как меняется рынок киберстрахования
В 2026 году объем рынка киберстрахования, по самым позитивным оценкам, может достичь 5 млрд руб. Рынок растет как за счет расширения пула клиентов (полисы приобретают не только крупные холдинги, но и компании малого и среднего бизнеса), так и за счет увеличения запрашиваемых лимитов. Вместе с тем меняется и сама суть страхового продукта — в частности, активно обсуждается включение в страховые полисы рисков, связанных с использованием ИИ.
Долгая дорога
Объем сборов российского рынка киберстрахования в 2026 году может увеличиться на 15–20%, достигнув отметки в 600 млн руб., прогнозирует «РК Страховой брокер». Вместе с тем у других игроков более оптимистичные оценки. В частности, страховой брокер «Эльбрус» считает, что сборы по киберстрахованию составят примерно 1 млрд руб., Remind и АСТ — 1–1,2 млрд руб.
Киберстрахование позволяет защитить бизнес от рисков, связанных с использованием интернета, хранением и обработкой данных, работой с ИT-инфраструктурами: вирусы, хакерские атаки, технические сбои, а также умышленные действия работников компании. Полис, в частности, покрывает расходы на восстановление информационной системы, расследование инцидента, привлечение PR-специалистов. Сейчас страхованием киберрисков занимаются около 20 компаний, включая «Согаз», «АльфаСтрахование» и «Ингосстрах».
Киберстрахование появилось в России в 2012 году, когда компания AIG предложила страховую защиту от рисков, связанных с цифровой средой. Спустя четыре года аналогичный продукт запустила страховая компания Allianz. Иностранные игроки пробовали перенести на российский рынок модель своих продуктов из США и Европы, но эта практика не имела успеха — полисы отличались узким покрытием и не стали популярными у корпоративных клиентов, отмечает руководитель направления по процессам и стратегии информационной безопасности аудиторско-консалтинговой компании Kept Марк Гордеев.
Российские страховщики начали предлагать полисы киберстрахования только в 2018–2019 годах. Поводом для появления таких полисов стало инициированное Банком России обсуждение обязательного страхования киберрисков для организаций финансового сектора. Начиная с 2020 года, по оценкам экспертов, рынок киберстрахования демонстрировал заметные темпы роста.
По оценкам страхового брокера Remind, объем премий и количество договоров в среднем росли на 30% в год.
Впрочем, там указывают, что в первую очередь такие темпы роста были связаны с низкой базой. В 2024 году, по оценкам страхового брокера Mains, объем рынка составил около 3 млрд руб., а к концу 2025 года увеличился до 3,5–4 млрд руб. По итогам 2026 года объем рынка киберстрахования, по оценке страхового брокера Mains, может достичь 5 млрд руб.
Большие риски
Реальный интерес со стороны бизнеса появился после нескольких громких инцидентов, которые обернулись не только финансовыми, но и репутационными потерями для крупных компаний. В июле 2025 года беспрецедентной хакерской атаке подвергся «Аэрофлот», из-за чего авиаперевозчику пришлось отменить несколько десятков рейсов. Недополученная выручка «Аэрофлота» могла составить 275 млн руб. В том же месяце хакеры парализовали торговую сеть «Винлаб» — примерный ущерб от простоя оценивался в 1 млрд руб. В марте хакеры атаковали «Лукойл»: сотрудники московских офисов столкнулись с трудностями в работе персональных компьютеров, а на ряде АЗС клиентам была недоступна оплата банковскими картами.
По итогам первого полугодия 2026 года российские компании подтвердили более 17 тыс. киберинцидентов.
По данным ЦБ, за этот период объем похищенных средств юрлиц превысил 1,4 млрд руб.— это почти в три раза больше, чем годом ранее.
В этих условиях популярность страхования от киберрисков растет. При этом ежегодно увеличиваются страховые суммы, а также растет запрос на более широкое страховое покрытие, говорит директор по страхованию финансовых линий «Зетта Страхования» Вадим Михневич. По оценкам руководителя управления страхования финансовых рисков «АльфаСтрахования» Екатерины Крючковой, за несколько лет средний лимит по киберстрахованию вырос с 100–200 млн до 500 млн руб. и выше. В «Ингосстрахе» отмечают, что крупный бизнес приобретает полисы с лимитом от 300 млн до 2–2,5 млрд руб., средний — до 300 млн руб.
Новые требования
Вероятность риска не зависит от сферы работы компании, говорят страховщики. Но в зависимости от специфики работы клиенты просят включить в полис наиболее значимые для них риски. Компании, работающие в сфере услуг, нередко включают в страховое покрытие ответственность перед третьими лицами, а также расходы на PR. Фармацевтические компании стремятся покрыть расходы, связанные с ликвидацией последствий хищения интеллектуальной собственности. В результате кибершпионажа или взлома ИТ-системы могут быть похищены последние разработки компании в электронной форме, которые являются основной частью бизнеса фармацевтических компаний, после чего компания не только сталкивается с расходами по ликвидации киберинцидента, но может потерять потенциальных клиентов и часть рынка, поясняет госпожа Крючкова. Для финансовых институтов, по словам эксперта, важна компенсация расходов при хищении денежных средств в электронном виде.
Вместе с тем вице-президент группы «Ренессанс страхование» Владимир Тарасов отмечает, что если раньше компании в основном страховали собственные прямые убытки (восстановление данных, простой), то сейчас растет спрос на покрытие ответственности перед третьими лицами.
На данный момент тарифы находятся в диапазоне 0,5–2% от страховой суммы, отмечает совладелец страхового брокера Mains Сергей Худяков.
Однако в силу молодости этого вида страхования и недоступности полноценной информации по киберрискам пока еще накоплено очень мало данных, на основании которых страховые компании могут строить прогнозные модели. Из-за этого, по словам господина Гордеева, возникает риск непропорциональности собираемых премий и возникающих убытков.
От большого к малому
Вместе с тем киберстрахование становится популярнее не только у владельцев крупного бизнеса — растет интерес и со стороны небольших компаний. В 2017 году, по словам господина Михневича, в первую очередь полисы приобретали клиенты, которые входили в международные холдинги, где зарубежная материнская компания уже имела такой полис страхования и распространяла это требование на остальные компании холдинга.
Сейчас в киберстраховании заинтересованы как крупные предприятия, так и малый и средний бизнес, говорит госпожа Крючкова. Как отмечает начальник управления страхования ответственности «Ингосстраха» Дмитрий Шишкин, в основном такой вид страхования оформляют промышленные и производственные компании, также интерес проявляют компании из области логистики и транспорта, торговли, сельского хозяйства, сферы услуг, финансов и строительства. Технологические компании также активно приобретают полисы.
Центр развития российской индустрии кибербезопасности «Кибердом» в результате опроса ИТ-директоров и руководителей ИБ-компаний выяснил, что 41% опрошенных компаний уже застрахованы или находятся в активной фазе принятия решения о покупке. В частности, 13% уже имеют полис, еще 7% находятся в процессе выбора страховщика, а 20% планируют застраховаться в течение года. По оценкам страхового брокера АСТ, всего по итогам 2026 года число договоров вырастет на 20%.
ИИ в полисе
Эксперты ожидают, что в будущем рынок продолжит развиваться. «С учетом увеличения числа кибератак и выявляемых уязвимостей логично ожидать роста сегмента и установления регуляторных и законодательных требований по аналогии с появлением ОСАГО вследствие роста числа автомобилей и повышения скорости движения»,— считает господин Гордеев.
При этом набор рисков внутри страхового продукта может измениться. В 2024 году в Совете федерации предложили ввести обязательное страхование для операторов данных. Эта инициатива обсуждалась с Минцифры, Всероссийским союзом страховщиков и ЦБ. Такой механизм должен позволить пострадавшим получать возмещение за моральный и имущественный ущерб при компрометации их информации. В «АльфаСтраховании» сообщили, что на текущий момент идея страховать операторов персональных данных не обсуждается, поскольку в данном случае сложно определить ущерб, нанесенный субъекту персональных данных, а также «стоимость» таких данных.
Вместе с тем страховое сообщество считает, что одним из драйверов роста рынка может стать введение вмененного страхования киберрисков для субъектов КИИ. По словам директора департамента страхового рынка ЦБ Ильи Смирнова, Банк России готов обсуждать вмененное страхование, обязательное — не готов принципиально.
Важным фактором для развития рынка киберстрахования будет обмен и накопление информации об инцидентах, их причинах и последствиях, необходимой для формирования статистических моделей андеррайтинга и настройки тарифной политики, а также расширение рынка независимой оценки уровня защищенности компаний, желающих приобрести полис киберстрахования, считает господин Гордеев.
Кроме того, в пул покрываемых рисков могут быть включены действия ИИ-агентов, говорит руководитель отдела страхования финансовых рисков «Эльбруса» Александр Мазай. На западных рынках такие полисы уже позволяют покрывать финансовые и юридические потери, а также обязательства, вызванные ошибками ИИ (от галлюцинаций до сбоев моделей), уточняет эксперт. «ИИ-агенты уже являются полноправными участниками бизнес-процессов, и у них тоже есть свои галлюцинации, неверные решения, утечки, которые могут привести к ущербу»,— подтверждают в «Согазе».
ИИ-агенты позволяют автоматизировать достаточно сложные процессы, но при этом возрастает цена ошибки, отмечает господин Гордеев. Если в логике произойдет сбой или агент станет вести себя не так, как задумано (например, попытается обойти ограничения доступа для оптимизации выполнения своей задачи), возникающие в его работе отклонения могут привести к убыткам, поясняет эксперт. Не исключено, что по мере внедрения ИИ-агентов в реальные бизнес-процессы компаний спрос на страхование подобных рисков будет расти, а в полисах появится специальное покрытие финансовых потерь, связанных с действиями автономных систем, полагает партнер Б1 Татьяна Самсонова.