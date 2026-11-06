Цифровая независимость

Вероятность риска не зависит от сферы работы компании, говорят страховщики. Но в зависимости от специфики работы клиенты просят включить в полис наиболее значимые для них риски. Компании, работающие в сфере услуг, нередко включают в страховое покрытие ответственность перед третьими лицами, а также расходы на PR. Фармацевтические компании стремятся покрыть расходы, связанные с ликвидацией последствий хищения интеллектуальной собственности. В результате кибершпионажа или взлома ИТ-системы могут быть похищены последние разработки компании в электронной форме, которые являются основной частью бизнеса фармацевтических компаний, после чего компания не только сталкивается с расходами по ликвидации киберинцидента, но может потерять потенциальных клиентов и часть рынка, поясняет госпожа Крючкова. Для финансовых институтов, по словам эксперта, важна компенсация расходов при хищении денежных средств в электронном виде.