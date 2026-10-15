Группа «Черкизово» получила максимальный рейтинг АКРА

АКРА высоко оценило корпоративное управление компании и защиту прав инвесторов, в том числе соблюдение прав миноритарных акционеров, эффективность системы управления рисками и внутреннего аудита, информационную прозрачность и последовательное выполнение дивидендной политики. В частности, агентство положительно оценило профессиональный состав совета директоров группы «Черкизово», шесть из девяти членов которого являются независимыми, а также наличие утвержденной стратегии развития и эффективной системы взаимодействия с инвесторами.