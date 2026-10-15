Группа «Черкизово» получила максимальный рейтинг АКРА
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило обыкновенным акциям группы «Черкизово» некредитный рейтинг на уровне пяти звезд. Это максимальная оценка по рейтинговой шкале агентства, отражающая высокую фундаментальную стоимость акций компании, надежную защиту прав инвесторов и высокий уровень корпоративного управления.
Одним из ключевых конкурентных преимуществ группы «Черкизово» является полный контроль производственной цепочки — от выращивания сельскохозяйственных культур до выпуска и реализации готовой мясной продукции. Такая бизнес-модель позволяет компании эффективно управлять себестоимостью и снижать зависимость от колебаний цен на сырье, сообщается в пресс-релизе АКРА.
Среди положительных факторов агентство отметило стратегию развития группы, предусматривающую увеличение доли брендированной продукции с высокой добавленной стоимостью, дальнейшее расширение ассортимента готовых мясных продуктов и развитие экспортных поставок.
АКРА высоко оценило корпоративное управление компании и защиту прав инвесторов, в том числе соблюдение прав миноритарных акционеров, эффективность системы управления рисками и внутреннего аудита, информационную прозрачность и последовательное выполнение дивидендной политики. В частности, агентство положительно оценило профессиональный состав совета директоров группы «Черкизово», шесть из девяти членов которого являются независимыми, а также наличие утвержденной стратегии развития и эффективной системы взаимодействия с инвесторами.
«Мы благодарим АКРА за присвоение максимального рейтинга нашим акциям. Это важная оценка со стороны независимого агентства, которая подтверждает прочность бизнес-модели группы “Черкизово” и правильность выбранной стратегии развития. Мы последовательно работаем над повышением операционной эффективности, укреплением финансовой устойчивости и развитием высокодоходных направлений бизнеса. Нашими неизменными приоритетами остаются стабильное снабжение потребителей высококачественными мясными продуктами и долгосрочный рост стоимости компании»,— отметила финансовый директор группы «Черкизово» Людмила Михайлова.