Атом на подъеме

Глава Минэнерго подчеркнул, что Турция может полностью полагаться на российские технологии. «Почему мы начали работать с Россией и именно с “Росатомом”? “Росатом” и российские технологии — это те технологии, на которые мы можем полностью полагаться, это просто без споров. И еще, конечно, скажу, что то, что предложил нам “Росатом” в 2010 году, было просто конкурентоспособно, так что мы не могли отказаться. То, что предложил “Росатом”, было идеально для нас»,— заявил Альпарслан Байрактар.