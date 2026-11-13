Атом на подъеме
Развитие ядерной энергетики поможет справиться с главным вызовом для человечества — дефицитом ресурсов на планете. Об этом на пленарном заседании «Атомная энергетика для людей и планеты» в рамках форума «Мировые атомные дни» заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. Он напомнил, что до 700 млн человек до сих пор не имеют доступа к электроэнергии.
Глава госкорпорации подчеркнул, что интерес к атомной генерации стремительно возобновляется, а крупнейшие мировые страны активно расширяют свои атомные программы, которые были заморожены после аварии на АЭС в Фукусиме в 2011 году. Работа России и «Росатома» в области ядерных технологий, по словам Алексея Лихачева, стала ключевым фактором развития атомной энергетики в «послефукусимный период».
Он подчеркнул, что госкорпорация не просто переломила тренд на спад атомной энергетики, но и привлекла в отрасль «страны-новички», которые с нуля создают на своих территориях АЭС современного дизайна. «Сегодня атомная энергетика на планете на подъеме. Это исторический факт»,— подчеркнул глава компании.
Основными вызовами для ядерной энергетики будущего Алексей Лихачев назвал дефицит урана, работу с отработавшим ядерным топливом, а также обеспечение нового уровня безопасности. Он подчеркнул, что для решения этой «огромной задачи» нужны новые решения и новые технологии, в том числе четвертого поколения.
Глава «Росатома» напомнил, что в мире строится 32 энергоблока по экспортной схеме, 28 из которых реализует российская госкорпорация. Один из проектов, который находится в высокой стадии реализации,— турецкая АЭС «Аккую».
Как сообщил в ходе сессии министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар, работы по физическому пуску первого энергоблока в стране могут начаться в течение нескольких недель. «Строительство АЭС “Аккую” успешно продвигается. Это четыре реактора ВВЭР-1200 общей мощностью 4,8 ГВт, которые находятся на стадии строительства, одна из крупнейших атомных площадок в мире. Надеемся, что в ближайшие недели и месяцы мы сможем ввести станцию в эксплуатацию и начать вырабатывать электроэнергию»,— сказал министр. Для Турции это первый опыт атомной генерации, за счет нее республика рассчитывает покрыть 10% своей потребности в электроэнергии.
Глава Минэнерго подчеркнул, что Турция может полностью полагаться на российские технологии. «Почему мы начали работать с Россией и именно с “Росатомом”? “Росатом” и российские технологии — это те технологии, на которые мы можем полностью полагаться, это просто без споров. И еще, конечно, скажу, что то, что предложил нам “Росатом” в 2010 году, было просто конкурентоспособно, так что мы не могли отказаться. То, что предложил “Росатом”, было идеально для нас»,— заявил Альпарслан Байрактар.
АЭС «Аккую» стала первым в мировой атомной отрасли проектом, где «Росатом» применил комплексную схему BOO (Build — Own — Operate, «строй — владей — эксплуатируй»). В рамках этого подхода российская сторона берет на себя весь жизненный цикл атомной электростанции — от финансирования и проектирования до сбыта электроэнергии и вывода блоков из эксплуатации.
Участники сессии сошлись во мнении, что достижение поставленных к 2050 году климатических целей невозможно без развития атомной генерации.