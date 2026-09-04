«Мы сохранили линию горизонта»

Российский бизнес, прежде зарегистрированный за рубежом, возвращается домой. Одной из площадок для таких компаний стал специальный административный район (САР) на острове Русский. Здесь, на восточном рубеже страны, Интеррос создает для них собственную «деловую гавань» — общественно-деловой центр «Петровская сопка». Центр класса А площадью около 15 тыс. кв. м станет визитной карточкой острова, местом расположения резидентов САР, культурным и общественным пространством. О том, с какими сложностями столкнулись при строительстве «Петровской сопки» на острове и почему сохранение сопки, в которую интегрировано здание,— не только архитектурное, но и функциональное решение, рассказал в интервью «Ъ-Review» директор департамента девелопмента и туризма Интерроса Александр Сафонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор департамента проектов в сфере девелопмента и туризма Интерроса Александр Сафонов

Фото: Интеррос Директор департамента проектов в сфере девелопмента и туризма Интерроса Александр Сафонов

Фото: Интеррос

— На каком этапе строительство находится прямо сейчас и повлияли ли макроэкономические факторы (ключевая ставка, рост стоимости стройматериалов, удорожание логистики) на первоначальный график?

— На данный момент строительство находится на стадии завершения монолитных работ. Мы планируем в этом октябре завершить кровлю и приступить к монтажу фасада. На сегодняшний день на объекте забетонировано 9 тыс. кубометров. Это 85% от общего проектного объема. Завершить основные бетонные работы планируется уже к концу сентября 2026 года. Вместе с этим строители уже приступили к отделочным работам и монтажу инженерных коммуникаций.

Перечисленные макроэкономические факторы, безусловно, существенно влияют на экономику проекта. Однако команда приняла необходимые меры, чтобы минимизировать их влияние на график строительства.

— Когда планируется окончательный ввод комплекса в эксплуатацию?

— Рассчитываем на то, что строительство мы завершим осенью 2027 года. Сам комплекс будет сдан также в четвертом квартале следующего года — уже полностью с отделкой. Он будет готов принять первых наших арендаторов.

— С какими трудностями вы столкнулись при закупке инженерных систем, лифтов, фасадных решений и пришлось ли менять проект из-за ограничений на импорт?

— Вы знаете, это совершенно никак не отразилось на нашей деятельности. Потому что старт проекта был в 2024 году, когда все, что могло случиться, уже случилось. Проектируя и планируя строительство, мы принимали во внимание те ограничения, которые есть на рынке, и полностью ориентировались на российских производителей и подрядчиков, а также на дружественные страны.

Главной сложностью для нас стал достаточно непростой климат Приморского края, острова Русский. Здесь пришлось учитывать многие факторы. Мы в том числе делали специальное моделирование ветровой нагрузки, что привело к корректировке проекта в части фасадов. И здесь достаточно широкий температурный диапазон между зимой, холодной и ветреной, и жарким летом. К тому же летом тут очень высокая солнечная нагрузка. Все это нужно было учесть. Из-за этого пришлось незначительно скорректировать проект. В любом случае строительство ведется по плану, без задержек. И я думаю, мы так и дальше продолжим.

— Есть ли уже конкретные предварительные договоренности с будущими резидентами? Какая доля площадей забронирована и кто составляет основу пула — компании Интерроса, участники специального административного района, банки или локальный крупный бизнес?

— Предварительные договоренности с арендаторами уже есть. Интеррос ведет эту работу совместно с брокером IBC Real Estate при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока. Большую часть площадей «Петровской сопки» планируется передать резидентам САР и территории опережающего развития. Это безусловный приоритет: центр создается прежде всего как современная деловая инфраструктура для компаний, работающих в специальных административных и преференциальных режимах. Фактически наш главный арендатор — это компании, которые редомицилируются в рамках специального административного режима остров Русский.

Конечно, еще ведется интенсивная работа по рассмотрению поступающих заявок. Главные обсуждения идут вокруг площадей, которые компании хотят арендовать. Все кроме прочего желают любоваться исключительными видами из окон на залив.

Площади в бизнес-центре, конечно, забронированы и для компаний Интерроса, редомицилирующихся на остров Русский. Это и сам Интеррос и компания из контура его активов — «Т-Технологии» от Т-Банка. Другие представители группы Интеррос тоже будут здесь размещены. Это не полный список арендаторов. Надо отдельно отметить: мы в том числе планируем, что и органы государственной власти, те, кто принимает решения в управлении деятельностью на острове, разместят в бизнес-центре свое представительство. Таким образом, он превратится практически в командный центр, центр управления инновационными полетами.

— Насколько концепция комплекса заточена именно под компании, переносящие юрисдикцию в российский офшор на острове Русский, и какие специальные сервисы заложены под них в проект?

— Это действительно очень важная часть нашей задачи, которую мы выполнили еще на этапе проектирования,— учесть все будущие пожелания наших арендаторов. Это все очень непростые компании с достаточно высоким уровнем потребностей и запросов. Наш бизнес-центр — это комплекс класса А, наверное, один из первых, если не единственный такой бизнес-центр сегодня во Владивостоке и тем более на острове Русский, где вообще нет бизнес-центров. Например, нам надо было внедрить сложные инженерные системы по управлению климатом и освещением. Провести особые высокоскоростные каналы интернета, чтобы обеспечить функционирование всех серьезных процессов, происходящих в головных компаниях. Ну и бытовые вопросы для персонала — кафе, магазины и нотариус, он там тоже будет размещен. Деловой центр даст региону около 1 тыс. рабочих мест. Общая его площадь — около 15 тыс. кв. м.

— Каков итоговый бюджет проекта? Скорректировались ли финансовая модель и предполагаемые сроки окупаемости объекта?

— Общий бюджет проекта — 5,3 млрд руб. Главный инвестор проекта — Интеррос, ключевой соинвестор проекта «Петровская сопка» — компания, которая входит в контур активов Интерроса, «Т-Технологии». Сумма инвестиций была незначительно скорректирована. С самого начала мы заложили в нее практически все издержки. Коррекция происходит в связи с инфляционными процессами в строительстве. Еще раз повторюсь, что у нас доля импортной составляющей крайне незначительная. В основном это российские производители. Поэтому каких-то поводов или оснований для серьезного увеличения стоимости у нас не было.

— Какова ваша предполагаемая ставка аренды за квадратный метр? Как думаете, готовы ли региональные компании платить за такой уровень сервиса?

— Я сейчас не буду называть ставку. Она подлежит обсуждению прежде всего с нашими партнерами. Безусловно, она будет в рынке офисных площадей во Владивостоке и, на мой взгляд, абсолютно полностью соответствует уровню тех компаний, которые будут там размещаться.

— Как в проекте решена проблема сложного рельефа, транспортной доступности и паркинга? Сколько машино-мест предусмотрено?

— С точки зрения рельефа это наше уникальное архитектурное решение. Мы вписали стилобат, основание нашего бизнес-центра, в действующую сопку, размещающуюся как раз на этой территории. Мы сохранили ее часть для того, чтобы и визуально, и метафорически подчеркнуть, что наш бизнес — российский бизнес, который приходит на Дальний Восток,— исторически прорастает из недр нашей земли и это придает ему дополнительный фактор устойчивости.

Сохранение сопки — это не только архитектурное решение, но и функциональное. Наши два корпуса визуально повторяют очертания той самой сопки, которая там была. Если смотреть издалека, со стороны Владивостока и со стороны мостов, то вы увидите, что на острове Русский визуально линия горизонта не изменилась. Мы ее сохранили. Наши объекты визуально повторяют эту сопку. Транспортная доступность, конечно, великолепная. Мы находимся прямо по соседству с Дальневосточным федеральным университетом, на Университетском проспекте. Выезд абсолютно ничто не затрудняет. Подъезд на автобусе также присутствует. Поэтому логистика достаточно простая. Вы знаете, что уже есть планы увеличения интенсивности общественного транспорта на острове Русский. Мы работаем в очень тесном сотрудничестве с муниципалитетом, администрацией города Владивостока. Поэтому рассчитываем, что доступность общественного транспорта будет только увеличиваться.

Что касается личного транспорта, проектом предусматривается организация порядка более 200 машино-мест как в самом здании в виде подземной парковки, так и на прилегающих территориях. Надо сказать, что проект включает в себя строительство не только бизнес-центра, но и сквера по соседству — как подарка для города. В сквере тоже будут оборудованы дополнительные машино-места.

— Что помимо офисов войдет в состав комплекса и какие операторы будут управлять сервисной инфраструктурой?

— Мы привлекаем достаточно серьезную московскую компанию для управления этим бизнес-центром. Сейчас ее называть не буду, но мы решили, что это будет профессиональный оператор, имеющий опыт управления бизнес-центрами класса А в Москве. Соответственно, точно такой же уровень сервиса мы намерены перенести сюда, во Владивосток.

— Планируете ли вы реализовывать подобные проекты в других точках Дальнего Востока?

— На Дальнем Востоке у нас есть еще один достаточно крупный проект. Это курорт «Парк “Три вулкана”» вблизи сопки Горячей на Камчатке. Как раз рядом расположены три вулкана: Мутновский, Вилючинский и Горелый. Вот в этой прекрасной долине уже идет достаточно интенсивное строительство нового туристического курорта. Как мы рассчитываем, уже в 2028 году мы откроем первую линию канатной дороги. Соответственно, также будут открыты наш отель и горнолыжные трассы.