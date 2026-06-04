Банк внутри бизнеса

В рамках деловой программы ПМЭФ 5 июня пройдет сессия «Цифровое казначейство», где представители регулятора, банков и компаний обсудят, как найти баланс между уже существующей системой платежей и адаптацией к новым цифровым инструментам и механизмам расчетов. Зачем же этот разговор? Рассказывает руководитель департамента транзакционного бизнеса — старший вице-президент ВТБ Игорь Острейко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель департамента транзакционного бизнеса — старший вице-президент ВТБ Игорь Острейко

Фото: Пресс-служба ВТБ Руководитель департамента транзакционного бизнеса — старший вице-президент ВТБ Игорь Острейко

Фото: Пресс-служба ВТБ

Сегодня крупный бизнес живет в новой реальности, где деньги стали дороже, цепочки поставок — сложнее, счетов и платежей — больше. В этом контексте управление ликвидностью перестало быть просто одной из повседневных функций корпоративного казначейства. Теперь — это фундаментальная основа, определяющая экономику компании.

Основная причина — высокий уровень ключевой ставки. В экономике дорогих денег свободный остаток на счете или лишний день кассового разрыва — уже не техническая погрешность, а измеримая финансовая потеря. В этих условиях корпоративное казначейство быстро меняет роль. Сегодня это центр управления деньгами, который фиксирует, где они находятся, сколько стоят, как быстро их можно перераспределить и какие риски могут возникнуть в расчетах.

Меняется и роль банка. Крупному клиенту уже недостаточно просто открыть счет, подключить ДБО и провести платеж. Банк должен быть встроен в ежедневную финансовую работу компании — в управление ликвидностью, платежами, лимитами, остатками, сверками и прогнозами. Именно в этой точке, на мой взгляд, сегодня формируется новая конкуренция в корпоративном банкинге.

От набора продуктов — к единой финансовой среде

Раньше классическая модель корпоративного обслуживания строилась вокруг отдельных продуктов: счета, депозиты, лимиты, гарантии, валютные операции, зарплатные решения. Каждый сервис решал свою задачу, но общую финансовую картину компания часто собирала сама — через выгрузки, Excel, сверки и ручные согласования.

Сейчас такой формат работы уже не соответствует новым реалиям. Холдинги взаимодействуют с десятками юридических лиц, несколькими банками, сложными лимитами, внутригрупповыми платежами, разными учетными системами и длинными цепочками поставок. Поэтому вопрос уже не в том, насколько удобен интернет-банк. Вопрос в том, может ли банк встроиться в ERP, казначейскую систему, платежную фабрику и управленческую аналитику клиента.

Сервисы централизованного казначейства — это ответ на очень практичный запрос: видеть деньги быстрее, управлять ими точнее и снижать ручной труд. Для ВТБ это отдельный стратегический приоритет. Наша задача — сделать для крупного бизнеса лучший на рынке сервис цифрового централизованного казначейства: не просто удобный банковский канал, а рабочую среду, которая помогает клиенту управлять финансами быстрее, прозрачнее и эффективнее.

Почему это уже не теория

Крупнейшие компании все активнее переводят финансовые процессы в цифру. Они ждут от банка не только исполнения платежей, а интеграции с собственными системами — чтобы банковские данные работали внутри привычной среды клиента. Это видно по динамике транзакционного бизнеса ВТБ. По итогам 2025 года объем платежей крупных корпоративных клиентов вырос на 71%, а в первом квартале 2026 года — еще на 30% год к году. Самый заметный рост пришелся на отрасли с высокой операционной нагрузкой: агропромышленный комплекс — в 2,7 раза, химическая промышленность — на 56%, ЖКХ — на 54%.

Таким образом, статистика подтверждает, что финансовые процессы становятся интенсивнее и требуют другой скорости обработки. Чем больше контрагентов, дочерних обществ и расчетных сценариев, тем выше ценность автоматизации. Особенно это заметно в энергетике, металлургии, строительстве, ЖКХ, агропроме, крупном ритейле, финтехе и экосистемах. В этих отраслях платежная дисциплина влияет на непрерывность бизнеса. Для таких клиентов банк — уже не внешний сервис, а партнер, от которого зависят скорость, надежность и предсказуемость движения денег.

Фокус на API и хостовые интеграции

Главный технологический сдвиг последних лет — переход от классического ДБО к работе через ERP-системы, Open API и хостовые интеграции. Компании хотят управлять ликвидностью, платежами, выписками и статусами в одном цифровом окне — без лишних переключений между системами. Банк России обновил стандарты открытых API, среди ключевых направлений — корпоративный мультибанкинг.

В 2026 году ВТБ один из первых на рынке запустил промышленный обмен данными по стандартам открытых API для корпоративных клиентов. Сервис «Мультибанк» позволяет компаниям видеть счета, открытые в разных банках, в одном интерфейсе. Для казначейства это принципиальный шаг: данные из разных банков собираются быстрее и становятся пригодными для ежедневного управления.

Мы понимаем, что клиентам нужен не просто доступ к банковскому каналу. Им нужна связка с их внутренними процессами: быстрые данные, меньше ручного труда, контроль статусов, автоматические сверки, точнее планирование ликвидности. Наша задача — сделать эти решения не точечными интеграциями, а полноценным стандартом работы для крупного бизнеса. В этой модели банк отвечает не только за транзакцию, но и за данные, интеграцию, контроль, безопасность и надежность платежной среды. И это не технологическая гипотеза, а изменение клиентского поведения. Так, доля платежей через API в ВТБ выросла с 5% в 2023 году до 9% в 2024 году, 15% в 2025 году и 27% в первом квартале 2026 года.

Растет и количество операций. В первом квартале 2026 года среднемесячное количество платежей у ряда крупнейших клиентов увеличилось в три-четыре раза. Наиболее заметная динамика — в энергетике и металлургии, строительстве, финтехе, экосистемах и ритейле. Крупные компании переходят к модели непрерывных финансовых процессов, где скорость расчетов становится фактором конкурентоспособности.

Цифровой рубль добавит новый слой расчетов

Важная тема ближайших лет — цифровой рубль. Банк России планирует его поэтапное внедрение: с 1 сентября 2026 года крупнейшие банки должны будут обеспечить клиентам возможность открывать счета в цифровых рублях, совершать переводы и оплачивать товары и услуги. Затем требования будут распространяться на рынок поэтапно. Для корпоративного казначейства это не история про мгновенную эффективность. Скорее наоборот: на первом этапе цифровой рубль добавит компаниям новый расчетный слой, который нужно будет встроить в ERP, бухгалтерский учет, казначейские процедуры, лимитные модели, комплаенс и внутренние регламенты.

Потенциальные преимущества есть — прежде всего в расчетах, где важны прослеживаемость движения средств, целевое использование, автоматическое исполнение условий и снижение ручных подтверждений. Банк России отдельно выделяет возможность смарт-контрактов на платформе цифрового рубля, где условия исполнения сделки могут быть заданы заранее. Но для крупного бизнеса ценность появится только тогда, когда этот инструмент будет не отдельным «кошельком», а нормально встроенной частью финансовых процессов.

Именно здесь роль банка невозможно переоценить. Клиенту важно не просто получить доступ к цифровому рублю, а понять, как работать с ним без лишней операционной нагрузки: как учитывать такие операции, как контролировать статусы, как связывать их с существующими платежами, как управлять ликвидностью между разными формами денег. Поэтому цифровой рубль для корпоративного сегмента — это не только новый платежный инструмент, но и тест на зрелость банковской интеграции.

Главный запрос крупного бизнеса сегодня — получение единой финансовой картины от банка, чтобы оперативно прогнозировать потребность в ликвидности, быстрее перераспределять ресурсы и снижать риски. Меняется и логика конкуренции. Раньше на первом месте для клиента были такие факторы, как удобный клиент-банк, широкая продуктовая линейка и конкурентный тариф. Теперь этого недостаточно. Клиент оценивает, насколько банк способен встроиться в ERP, обеспечить надежный API, поддержать мультибанковскую модель, дать быстрые статусы, автоматизировать сверки, предложить аналитику и выдержать промышленную нагрузку. Поэтому ВТБ строит цифровое казначейство как полноценный сервис для крупного бизнеса: быстрый, надежный, интегрированный и понятный для клиента. В новой модели выигрывает не тот, кто просто проводит платеж, а тот, кто помогает бизнесу управлять временем денег. В экономике дорогого капитала именно это становится главным конкурентным преимуществом.