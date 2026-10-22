Точка Банк и A-House открыли в Москве Дом предпринимателя

Выбор здания для Дома предпринимателя не случаен. «В этом есть много смыслов,— подчеркнула архитектор и основатель A-House Дарья Белякова.— Во-первых, это здание во дворе, его нельзя сразу найти. И оно не похоже на другие дома. Это бывшая котельная, и хотя теперь дом используется не по прямому назначению, он все равно про тепло». Дарья Белякова рассказала, что на собственном опыте понимает, как важно получать поддержку от людей своей среды: «У меня много разных бизнесов, но мне никто не помогал, я не училась на MBA, не ходила в школу “Сколково” — просто потому, что мне никто не подсказал. Я всегда искала того, с кем можно обсудить тот или иной вопрос, это было главным инструментом развития моего предпринимательства. Я хотела, чтобы люди рассказали о бизнесе не в формате лекций, а поделились именно своим настоящим опытом». По ее словам, этот дом создан для того, чтобы у предпринимателя всегда была возможность получить прямой доступ к тому, чей опыт ему нужен, кто может поддержать, вдохновить, сказать, что он тоже через это прошел.