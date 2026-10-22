Точка Банк и A-House открыли в Москве Дом предпринимателя
В Москве открылся Дом предпринимателя — совместный проект Точка Банка и платформы по развитию среды через архитектуру, дизайн и культуру A-House. Идея проекта в том, чтобы поддерживать тех, кто выбрал предпринимательство как свой путь, формировать среду равных, открывать доступ к экспертизе, давать возможность честно говорить о том, что значит развивать свое дело, и вместе искать решения.
«Сейчас очень подходящее время для того, чтобы такой проект появился. Сегодня предпринимателям зачастую нужны не какие-то финансовые продукты для развития бизнеса, а в первую очередь важна поддержка людей своей среды»,— рассказал глава Точка Банка Андрей Завадских. Сейчас непростое время для бизнеса и многие делают выбор, оставаться им в профессии или нет, уточнил он. Однако есть надежда, что, получив своевременную поддержку от тех, кто уже имел похожий опыт, владелец бизнеса найдет для себя точку опоры и примет эффективные решения.
Выбор здания для Дома предпринимателя не случаен. «В этом есть много смыслов,— подчеркнула архитектор и основатель A-House Дарья Белякова.— Во-первых, это здание во дворе, его нельзя сразу найти. И оно не похоже на другие дома. Это бывшая котельная, и хотя теперь дом используется не по прямому назначению, он все равно про тепло». Дарья Белякова рассказала, что на собственном опыте понимает, как важно получать поддержку от людей своей среды: «У меня много разных бизнесов, но мне никто не помогал, я не училась на MBA, не ходила в школу “Сколково” — просто потому, что мне никто не подсказал. Я всегда искала того, с кем можно обсудить тот или иной вопрос, это было главным инструментом развития моего предпринимательства. Я хотела, чтобы люди рассказали о бизнесе не в формате лекций, а поделились именно своим настоящим опытом». По ее словам, этот дом создан для того, чтобы у предпринимателя всегда была возможность получить прямой доступ к тому, чей опыт ему нужен, кто может поддержать, вдохновить, сказать, что он тоже через это прошел.
Миссию и ценности дома поддерживают состоявшиеся предприниматели. В проекте они выступают амбассадорами предпринимательства. Среди них — основатель и президент Simple Group Максим Каширин, основатель AskonaLife Group и города Доброграда, сооснователь школы бизнеса «Горки» Владимир Седов, сооснователь школы управления «Сколково» Гор Нахапетян, сооснователь и генеральный директор 12 STOREEZ Иван Хохлов, сооснователь OKKO, основатель ERA Capital и GRO Екатерина Лапшина, основатель «Диван.ру» Антон Макаров, основатель и генеральный директор Grow Food Даниэль Гальпер, управляющий партнер «ТилТехКапитал» Илья Зайцев, автор и создатель образовательных и медиапродуктов, сообщества «Колосок», экс-CEO сети клиник «Скандинавия», бывший младший партнер McKinsey Ольга Соколова. Технологическим партнером проекта выступил фонд «Сколково». Первым образовательным резидентом Дома предпринимателя стала школа «Горки».
Это не закрытый клуб для избранных участников, а открытое пространство, объединяющее предпринимателей независимо от масштаба бизнеса, отрасли и принадлежности к профессиональным сообществам. Кафе дома доступно всем желающим, а для посещения остальных пространств предусмотрен «ключ от дома», который можно бесплатно получить при регистрации на мероприятие или бронировании переговорной. При этом вступать в клуб или проходить предварительный отбор не требуется. «Мы хотим, чтобы мы стали в каком-то смысле незаменимыми. Конечно, это очень высокая планка, но мы хотим, чтобы здесь проходили не только образовательные лекции и встречи. Мы хотим, чтобы здесь происходили какие-то предпринимательские действия, чтобы здесь что-то рождалось, создавалось, поддерживалось социально. Будет здорово, если такой формат появится в будущем и в других городах»,— поделилась Дарья Белякова.
Пространство Дома предпринимателя спланировано для разных сценариев рабочего дня. Здесь можно встретиться с партнером, поработать с командой, провести форум-группу или стратегическую сессию, организовать мероприятие, пообщаться за кофе или остаться наедине с книгой. В доме есть рабочие пространства и переговорные, большой и малый залы, гостиная, библиотека предпринимателя и кафе.