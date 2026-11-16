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Чиновники и эксперты обсудили состояние технологического экспорта
Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) РФ растет и сейчас составляет более трети от общего объема поставок, сообщил на форуме «Сделано в России» глава правительства Михаил Мишустин. Пока, впрочем, объем ННЭ все еще уступает уровню 2021 года — достичь и превзойти его власти намерены за счет перехода от экспорта отдельных товаров к поставке за рубеж комплексных технологических решений. Новая модель базируется на кооперации отечественных компаний, создании совместных производств с зарубежными партнерами, глубокой локализации и развитии сервисного обслуживания поставляемой продукции.
Необходимость окупать существенные инвестиции в разработку высокотехнологичной продукции требует масштабирования рынка и выхода с поставками за рубеж, следовало из дискуссий на прошедшем 16 ноября форуме «Сделано в России». «Сегодня технологии создаются в сотрудничестве, а не в одиночку. Мы делаем ставку на комплексные экспортные предложения, где объединяются несколько отечественных компаний, а также на совместные производства, локализацию и сервис в других странах»,— сказал на пленарной сессии форума Михаил Мишустин.
Он сообщил, что российский экспорт из России в январе—августе вырос на 14% год к году, составив 23 трлн руб., и 35% этой суммы приходится на несырьевой неэнергетический экспорт. В прошлом году ННЭ вырос на 11%, в январе—августе — еще на 7% за счет товаров с высокой добавленной стоимостью, отметил премьер. В частности, речь идет о продукции машиностроения, металлоизделиях, продуктах питания.
Впрочем, пока объемы ННЭ все еще уступают рекордному значению 2021 года в $190 млрд. В 2025 году этот показатель составлял $164 млрд, в 2026-м предполагалось достичь уровня в $155 млрд. По данным Минпромторга, за девять месяцев этого года несырьевой неэнергетический экспорт РФ составил $123,5 млрд.
«К тем цифрам, конечно, нам нужно будет возвращаться системно, преодолевая сложности внешнего фактора, которые созданы были в первую очередь в 2022 году»,— сказал в выступлении на форуме первый вице-премьер Денис Мантуров. Он отметил, что экспортеры уже научились обходить сложности с поставками за границу, в том числе через инструменты трансграничных платежей. По мнению чиновника, к рекордным объемам ННЭ Россия может вернуться в ближайшие три года.
Глава Минэкономики Максим Решетников заявил, что экспорт технологий требует расширения зон свободной торговли. По его словам, «определенные шаги» сделаны в отношении Ирана и Индонезии, продолжается поиск возможных вариантов с Индией. Кроме того, так как продажа технологий — это не только товары, но и услуги, взаимные инвестиции и кооперация, нужны двусторонние соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Еще один аспект — необходимость состыковки технологий с более «дешевыми», чем в РФ, деньгами дружественных стран. Министр привел пример, что российский метровагон по себестоимости на 20% дешевле, чем у конкурентов, но сложную технику покупают в рассрочку и в лизинг, и при добавлении процентной стоимости заемных средств цена «на жизненном цикле» вырастает на 15–20%. «Все это делает процесс продвижения технологий не очень простым»,— резюмировал Максим Решетников.
По словам гендиректора Российского экспортного центра Вероники Никишиной, у России есть большое количество уже готовых отдельных экспортных предложений, и следующий шаг — комплексные решения. К примеру, в сфере ИТ это поставка не просто программного обеспечения или компьютера, а программно-аппаратного комплекса, «обвешенного различным количеством сопутствующих сервисов». Такие коробочные предложения более конкурентоспособны на рынке, отметила она.
Для продвижения ННЭ возможны индустриальные партнерства с иностранными государствами — как сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов, Россия готовит предложение для Индии не только о локализации производства, но о крупноузловой сборке самолетов в этой стране, а также хочет обсудить передачу технологий, в том числе таких, которыми обычно не делится. «Сейчас как раз формируем это предложение с тем, чтобы оно было интересным именно с точки зрения технологического суверенитета и знаний, которые они могли бы приобрести»,— сказал министр, не раскрывая деталей.
Газета «Коммерсантъ» №212от 17.11.2026, стр. 2