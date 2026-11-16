Глава Минэкономики Максим Решетников заявил, что экспорт технологий требует расширения зон свободной торговли. По его словам, «определенные шаги» сделаны в отношении Ирана и Индонезии, продолжается поиск возможных вариантов с Индией. Кроме того, так как продажа технологий — это не только товары, но и услуги, взаимные инвестиции и кооперация, нужны двусторонние соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Еще один аспект — необходимость состыковки технологий с более «дешевыми», чем в РФ, деньгами дружественных стран. Министр привел пример, что российский метровагон по себестоимости на 20% дешевле, чем у конкурентов, но сложную технику покупают в рассрочку и в лизинг, и при добавлении процентной стоимости заемных средств цена «на жизненном цикле» вырастает на 15–20%. «Все это делает процесс продвижения технологий не очень простым»,— резюмировал Максим Решетников.