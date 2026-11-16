Получается, что дорогая икра — норма, а более доступная цена в отдельные годы — следствие богатых уловов. Однако безусловность этой нормы под вопросом. «На мой взгляд, нынешнее удорожание красной икры в первую очередь связано с сокращением предложения, а не с фундаментальным изменением ее позиционирования. Слабая лососевая путина 2026 года привела к существенному снижению производства икры, что закономерно отразилось на оптовых и розничных ценах»,— говорит руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Артем Суворов. Об устойчивом переходе в премиальную категорию, по его оценке, можно было бы говорить, если бы высокие цены сохранялись несколько сезонов после нормализации предложения, а потребители продолжали приобретать сопоставимые объемы.