«Поиск новых ценностей — необходимый эволюционный процесс бизнеса»

«Клиент всегда прав» — этот девиз был придуман еще в начале XX века, и его актуальность только растет. Повышение клиентоцентричности особенно заметно на фоне перестройки глобальной экономики, логистики и трейдинга. В осложнившейся экономической ситуации международные и отечественные промышленные компании не только меняют производственные стратегии, но и ищут дополнительные внутренние ресурсы для стабильного развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор холдинга «Кордиант» Дмитрий Горбачев

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «Кордиант» Генеральный директор холдинга «Кордиант» Дмитрий Горбачев

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «Кордиант»

Холдинг «Кордиант» не стал исключением. Активное расширение бизнеса в 2023 году подняло компанию на новую ступень развития и серьезно увеличило ее потенциал. К уже принадлежавшим «Кордианту» шинным заводам в Омске и Ярославле добавились мощности в Калуге и Ульяновске, проданные ушедшими из России мейджорами — немецкой Continental и японским производителем Bridgestone, и другие активы.

В итоге наши мощности по выпуску шин выросли в полтора раза и составляют более 14 млн шин в год, а в портфель «Кордианта», в котором ранее были бренды Cordiant, Tunga, Cordiant Professional и TyRex All Steel, добавились марки Gislaved и Torero. Причем Gislaved стал серьезным вызовом для нас самих — мы вывели его как бренд А-сегмента, с помощью которого нам было важно занять место в премиальной нише.

В процессе интеграции новых активов мы стремились не только получить синергию между промышленными объектами, но и связать единой целью — даже философией — всех сотрудников. В состав холдинга входят не только шинные производства — еще есть бывшие активы немецкой Bosch в Энгельсе (там мы производим термотехнику и свечи зажигания), ряд заводов по выпуску автокомпонентов, ремонтный центр, наш R&D — НТЦ «Интайр» и другое. И для всех этих активов с совершенно разной производственной культурой, задачами, подходами к работе в условиях усиления борьбы за потребителя и таланты критически важно четкое позиционирование как внутри — какая мы компания,— так и вне ее.

Так мы пришли к необходимости создать общие правила для бизнеса, чтобы через шаг в несколько лет стать компанией более высокого уровня, компанией первого выбора и в части выбора нас клиентами, и в части нашей привлекательности как работодателя на высококонкурентном рынке. Мы уверены, что успех зависит от общего понимания перспектив, стремления обеспечить комфорт и стабильность как человеку, покупающему наши продукты или получающему наши услуги, так и сотруднику, работающему в офисе и на производстве.

Переход к новому масштабу бизнеса и более амбициозным планам развития показал, что компания переросла те корпоративные ценности, которые действовали в «Кордианте» последние несколько лет, и пришло время новых ориентиров. Мы объединили их в четырех ключевых принципах: клиент, ответственность, результат и доверие.

Эти простые понятия образуют акроним КОРД, который отражает суть нашей философии. Не случайно эта аббревиатура является частью названия холдинга. Кордом называют армирующий слой, состоящий из множества синтетических или металлических переплетенных нитей, которые формируют каркас шины. Корд придает ей прочность, гибкость и долговечность под любыми нагрузками.

В свою очередь, корпоративные ценности становятся элементом, объединяющим каждого из 8 тыс. сотрудников «Кордианта». Это наш соязык, благодаря которому все внутри компании начинают говорить на понятном языке, понимать друг друга.

В центре нашей системы ценностей, как и всегда, стоит клиент. Но в это понятие мы вкладываем более глубокий смысл, чем просто «потребитель». Клиентами для нас выступают и покупатели наших шин, продуктов и услуг, и партнеры, которые их продают, и сотрудники. Мы работаем для наших клиентов, понимая их потребности, предоставляем лучшие качество и сервис, превосходим их ожидания. Нам принципиально важно, чтобы наши бренды ассоциировались с надежностью, качеством и готовностью идти в ногу со временем.

Один из примеров — наша работа над выпуском шин больших посадочных диаметров, которых не хватает после ухода из России иностранных премиальных брендов. На наших площадках в Калуге и Ульяновске (бывшие заводы Continental и Bridgestone) мы выпускаем крупные размеры, но 22-й требовал отдельной подготовки. В результате в ответ на запрос рынка мы сделали и это — уже в зимнем сезоне клиенты смогут купить шины 22-го посадочного диаметра, которые будут представлены в новой флагманской линейке Gislaved One.

Такая быстрая реакция на изменение рынка и конъюнктуры возможна, только когда каждый участник команды работает на общий результат. Наши работники выступили соавторами доработок корпоративных ценностей. Их идеи и обратная связь легли в основу КОРД. Это позволяет строить корпоративную культуру на принципах диалога, взаимного уважения и эмпатии.

Через них проявляется наш второй принцип — ответственность. Это основа поведения в разных ситуациях, когда важно вовремя отреагировать, договориться, взять на себя решение и сделать выводы на будущее. И неважно, речь идет о топ-менеджере или рядовом работнике.

Как для компании в любом бизнес-процессе главным для нас остается безопасность людей. Мы в ответе за наших сотрудников, за выпускаемую продукцию, которая не просто обеспечивает комфорт нашим потребителям, но и бережет их на дороге, за сохранение природы вокруг наших заводов.

Ответственное отношение к каждому этапу деятельности и эффективное формирование общего видения внутри холдинга позволяют рассчитывать на достижение ключевых целей как на российском, так и на внешнем рынке. Мы уже видим результаты этой работы в сохранении высоких позиций в национальном шинном секторе. В прошлом году «Кордиант» снова был лидером рынка с долей 27% в производстве и сохранил 13-процентную долю на розничном рынке со всеми брендами. А по итогам первого квартала 2026 года наша доля в производстве выросла до 30%.

За цифрами статистики стоят люди, работающие в любом из наших активов и выбирающие наши продукты в магазинах благодаря их качеству. Мы видим, что рынок успел оценить как обновление продукции исторических заводов — легковые шины и ЦМК,— так и премиальный бренд Gislaved, который потребитель очень хорошо принял. Продажи шин нашей флагманской марки в прошлом году выросли на 26%.

Перечисленные примеры — лишь некоторые из шагов, которые мы делаем, чтобы оправдать доверие наших клиентов и показать, что компания меняется в лучшую сторону. Нацеленность на результат — наша общая мотивация. Мы ставим перед собой масштабные, амбициозные цели, стремимся к впечатляющим результатам, постоянно развиваемся и не боимся трудностей. Это обеспечивает холдингу рост показателей по ключевым направлениям бизнеса — притоку новых клиентов, узнаваемости наших брендов и увеличению доли на рынке.

Стабильность внутренних и внешних процессов становится залогом доверия и уважения — четвертого нашего принципа. Он про долгосрочные отношения с нашими клиентами, партнерами и сотрудниками. Про то, как мы ценим друг друга, искренни в общении, внимательно относимся к состоянию того, кто рядом. Создание такой атмосферы снижает текучесть кадров и стимулирует инновации, ведь сотрудники не стесняются задавать вопросы, высказывать идеи и инициировать изменения. За последние два месяца я побывал на всех наших шинных заводах — в Ульяновске, Ярославле, Омске, Калуге — и без презентаций и прочих формальностей встретился с трудовыми коллективами. Мы честно и открыто говорили о том, что происходит на рынке, как мы реагируем на вызовы, что планируем делать. Этот диалог очень важен — сотрудники смогли напрямую задать мне любой вопрос и тут же получить ответ, обменяться мнениями.

В своем единстве принципы обновленной системы координат КОРД — основа всех решений, которые принимаются в холдинге при разработке бизнес-стратегии и ее реализации. Они помогают эффективно планировать работу, оценивать результат, корректировать задачи и процессы на ходу, а также выстраивать плодотворное взаимодействие как внутри компании, так и вне ее.

Поиск новых ценностей для нас не революция, а естественный и необходимый эволюционный процесс. В нем сохраняется преемственность лучших традиций при внедрении новых ориентиров. Это корд, который делает компанию цельной и устойчивой.