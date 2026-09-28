НСЖ как инструмент управления финансами

Еще год назад на рынке страхования жизни была заметна особенность: сегмент рос, но преимущественно за счет коротких продуктов. Ввиду того что ключевая ставка остается относительно высокой — на заседании 11 сентября Банк России сохранил ее на уровне 14%,— в 2026 году этот тренд также остается актуальным, и многие страховщики предлагают подобные форматы страхования жизни. О том, как будет развиваться этот рынок, в преддверии конференции Сбера по инвестициям «Настоящее — будущее» рассказал заместитель генерального директора «СберСтрахования жизни» Александр Жуков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Жуков, заместитель генерального директора «СберСтрахования жизни»

Фото: пресс-служба «СберСтрахования жизни» Александр Жуков, заместитель генерального директора «СберСтрахования жизни»

Фото: пресс-служба «СберСтрахования жизни»

По итогам первого полугодия накопительное страхование жизни (НСЖ) стало одним из главных драйверов страхового рынка: объем премий по НСЖ достиг 864 млрд руб. При этом клиенты преимущественно выбирали договоры сроком до одного года с гарантированной доходностью. В первом квартале на программы, доходность по которым была сопоставима с банковскими депозитами, приходилось около 80% договоров НСЖ.

В целом короткие программы — это понятный вход в накопительное страхование жизни. Человек пробует продукт, видит, как он работает, получает выплату в конце срока и постепенно начинает воспринимать страховщика не только как компанию, которая поможет в случае наступления непредвиденного события, но и как партнера в управлении личными финансами. Но все же классическая накопительная функция НСЖ наиболее эффективно раскрывается на длинном горизонте.

Главное преимущество НСЖ проявляется тогда, когда перед человеком стоит крупная финансовая цель: образование ребенка, покупка недвижимости, дополнительный капитал к пенсии или финансовый резерв для семьи. На горизонте от 5 до 15 лет меняется сама логика продукта. Клиенту не нужно каждый квартал гадать, куда пойдет ставка и где можно получить более высокую доходность. Он определяет цель, срок и необходимую сумму, а затем последовательно формирует накопления по заранее заданному плану. Ставка при этом фиксируется на долгий срок. Именно такой подход должен становиться одной из базовых финансовых привычек. И цикл снижения ключевой ставки — все еще хорошее время, чтобы зафиксировать повышенную доходность на долгий срок.

Дополнительный импульс рынку сегодня дают и изменения в регулировании. С 1 сентября 2026 года долгосрочные договоры страхования жизни при соблюдении установленных законом условий включены в систему налоговых вычетов на долгосрочные сбережения, а с 2027 года в страховании жизни должна заработать система гарантирования. Для продукта, который человек выбирает на годы вперед, такие механизмы особенно важны: вместе с потенциальной доходностью растет значение надежности и предсказуемости.

При этом ошибочно воспринимать НСЖ как аналог банковского вклада. Его сила именно в сочетании двух функций: человек формирует капитал к определенному сроку и одновременно получает страховую защиту. Если за годы накопления происходит предусмотренное договором событие, финансовые планы семьи не должны отменяться.

Особенно хорошо эта логика видна на детских программах. Родитель может заранее определить, какую сумму и к какому возрасту ребенка хочет сформировать — например, к поступлению в университет или началу самостоятельной жизни. При этом уже существуют адресные программы, позволяющие сочетать накопление капитала со страховой защитой и ребенка, и родителя. В отдельных программах, если с родителем происходит предусмотренное договором страховое событие, он освобождается от дальнейшей уплаты взносов: договор продолжает действовать, а обязательства страховщика по формированию предусмотренной суммы сохраняются.

Именно это и станет фундаментом дальнейшей трансформации рынка — переход от продукта «про накопления вообще» к решениям под конкретные жизненные сценарии. Регулярно откладывать деньги проще, когда перед человеком есть понятная цель.

Следующий этап — более глубокая персонализация таких программ с помощью технологий искусственного интеллекта. В перспективе ИИ сможет учитывать возраст человека, семейную ситуацию, финансовую цель, ее горизонт, комфортный размер взноса и необходимый объем страховой защиты, формируя индивидуальный финансовый план. Изменился доход — можно скорректировать размер накоплений. Появился ребенок — добавить новую цель или пересмотреть страховую защиту. Так НСЖ может постепенно превратиться из полиса, который оформляют один раз на несколько лет, в более гибкий инструмент долгосрочного финансового планирования.

Поэтому, на мой взгляд, не стоит противопоставлять сегодняшнюю популярность коротких программ НСЖ его долгосрочному предназначению. Главная задача индустрии сейчас — превратить краткосрочный интерес в привычку планировать на годы вперед.