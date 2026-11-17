Глава IIHF поддержал возвращение российских хоккеистов «со спортивной точки зрения»
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Франц Райндль заявил, что поддерживает возвращение российских хоккеистов на международную арену со спортивной точки зрения.
В октябре Спортивный арбитражный суд (CAS) потребовал допустить российские команды к соревнованиям под эгидой IIHF. Правительство Канады отказалось выдавать визы игрокам из России для участия в молодежном чемпионате мира, который начнется в декабре.
«Со спортивной точки зрения хорошо, когда Россия участвует, но есть и другие факторы, связанные с безопасностью, а также с защитой наших турниров и национальных федераций»,— сказал глава IIHF в разговоре со шведской газетой Expressen.
Господин Райндль отметил, что IIHF поддерживает прямой диалог с Федерацией хоккея России. «Федерация хоккея России не сделала ничего плохого против IIHF. Но в столь короткие сроки сделать это было невозможно»,— сказал он, комментируя ситуацию с недопуском россиян на молодежный чемпионат мира.