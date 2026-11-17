Господин Райндль отметил, что IIHF поддерживает прямой диалог с Федерацией хоккея России. «Федерация хоккея России не сделала ничего плохого против IIHF. Но в столь короткие сроки сделать это было невозможно»,— сказал он, комментируя ситуацию с недопуском россиян на молодежный чемпионат мира.