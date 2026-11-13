Атомная отрасль ждет молодежь

Речь идет о глобальном молодежном партнерстве «Росатома» Impact Team 2050. Миссия запущенного в 2021 году проекта — прямой системный диалог будущих атомщиков с лидерами атомной отрасли их стран для вовлечения молодых специалистов в ядерную науку и технологии. С 2022 по 2026 год в первом составе совета Impact Team 2050 были восемь молодых людей из Бразилии, Китая, ЮАР, Казахстана, Армении, Таиланда, Аргентины и Индии. В этом году по итогам нового отбора во второй состав совета вошли уже 13 молодых лидеров из 13 стран Африки, Азии, Европы и Латинской Америки.