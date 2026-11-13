Атомная отрасль ждет молодежь
Развитие низкоуглеродной энергетики требует не только инвестиций в новые производства и инфраструктуру, но и подготовки специалистов, способных работать с современными технологиями. Эта тема стала одной из ключевых на проходящем в турецкой Анталье мероприятии «Росатома» «Мировые атомные дни-2026» для молодежи.
«Сегодня атомной промышленности нужны таланты — молодые люди, готовые предлагать новые идеи, осваивать технологии и работать на стыке разных профессий»,— отметил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. Поэтому, сообщил он, госкорпорация дает молодежи возможность знакомиться с работой предприятий, перенимать опыт наставников и участвовать в реальных проектах.
В свою очередь, министр экономического развития Максим Решетников подчеркнул, что масштабные инвестиции в новые технологии должны сопровождаться повышением производительности труда, модернизацией системы профессионального образования и программами переподготовки специалистов.
Участники обсуждения указали, что пока, несмотря на широкие возможности профессионального развития и вклад атомной энергетики в решение климатических задач, молодые люди не всегда рассматривают ее как привлекательное направление для построения карьеры. Переломить этот тренд может взаимодействие государства, бизнеса, образовательных организаций и молодежных профессиональных сообществ, отметили на встрече.
Заместитель гендиректора по персоналу «Росатома» Татьяна Терентьева заявила, что устойчивое развитие возможно только на принципах глобального сотрудничества, вдохновителем которого выступает международная молодежная команда. «Уже сегодня молодежь из десятков стран вместе с “Росатомом” решает, каким может стать мир к 2050 году и какую роль в его развитии сыграет мирный атом»,— сказала она.
Речь идет о глобальном молодежном партнерстве «Росатома» Impact Team 2050. Миссия запущенного в 2021 году проекта — прямой системный диалог будущих атомщиков с лидерами атомной отрасли их стран для вовлечения молодых специалистов в ядерную науку и технологии. С 2022 по 2026 год в первом составе совета Impact Team 2050 были восемь молодых людей из Бразилии, Китая, ЮАР, Казахстана, Армении, Таиланда, Аргентины и Индии. В этом году по итогам нового отбора во второй состав совета вошли уже 13 молодых лидеров из 13 стран Африки, Азии, Европы и Латинской Америки.
В 2026 году национальные молодежные ядерные диалоги, организованные членами совета Impact Team 2050, прошли в 15 странах и объединили более 15 тыс. молодых людей на всех континентах. Будущие атомщики встретились с лидерами ключевых атомных и энергетических ведомств и компаний разных стран, обсудили перспективы развития мирного атома и провели масштабное исследование о барьерах на пути молодежи в атомную отрасль.
Для дальнейшего развития этого направления участники совета Impact Team 2050 предложили сформировать в странах-участницах национальные команды, а затем — региональные молодежные атомные платформы. В конце октября 2026 года эту инициативу члены совета из Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана предложили на встрече с руководителями атомных и энергетических агентств стран Центральной Азии в Ташкенте.
Алексей Лихачев поддержал предложение о создании региональных команд и платформ, отметив, что такая работа должна начаться и в других регионах мира.