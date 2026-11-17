Первая группа персонала миссии ООН покинула Западную Сахару
Первая группа персонала Миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС) покинула регион. В конце октября Совет Безопасности организации не смог продлить мандат миссии.
По данным издания Hespress, вывод сотрудников начался в понедельник вечером через аэропорт имени Хасана I в городе Эль-Аюн. Процесс будет продолжаться в ближайшие дни поэтапно.
Миротворческая миссия ООН в Западной Сахаре продолжалась 35 лет — с момента заключения соглашения о прекращении огня между Марокко и поддерживаемым Алжиром движением «Фронт Полисарио» в 1991 году. Марокко считает регион своей неотъемлемой частью. «Фронт Полисарио» добивается автономии Западной Сахары.
Миссия контролировала соблюдение перемирия и занималась организацией референдума о самоопределении региона. Однако он так и не состоялся из-за многолетних споров сторон о списках избирателей.
Работа миссии завершилась 31 октября после того, как Россия и США в СБ ООН заблокировали проекты резолюций друг друга о продлении мандата. Вашингтон настаивал на документе, который закреплял марокканский план автономии как основу для переговоров. Москва наложила на него вето, после чего внесла собственный проект с нейтральным техническим продлением мандата на год. Его заблокировали США. Так как ни одна из инициатив не прошла, с 1 ноября ООН приступила к ликвидации миссии.