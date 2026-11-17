Миротворческая миссия ООН в Западной Сахаре продолжалась 35 лет — с момента заключения соглашения о прекращении огня между Марокко и поддерживаемым Алжиром движением «Фронт Полисарио» в 1991 году. Марокко считает регион своей неотъемлемой частью. «Фронт Полисарио» добивается автономии Западной Сахары.