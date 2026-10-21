В Москве прошла премия «Авито Авто» «Точка зажигания»

Еще один заметный тренд рынка — рост интереса к гибридным автомобилям. С января по сентябрь 2026 года их рассматривали вдвое активнее, чем за аналогичный период прошлого года. При этом уже в первой половине года спрос на гибриды вырос на 40% год к году. В Москве популярность таких моделей особенно заметна: в сентябре на объявления о продаже новых гибридных автомобилей приходился каждый пятый контакт с продавцами — на 25% больше, чем годом ранее.