В Москве прошла премия «Авито Авто» «Точка зажигания»
По данным «Авито Авто», за год доля автомобилей российского производства выросла с 31% до 44%, а доля машин китайских брендов сократилась с 57% до 45%. В целом интерес пользователей платформы к новым автомобилям в этот период продолжил расти, но темпы роста замедлились. Если в первом квартале машины рассматривали на 43,4% активнее, чем за аналогичный период прошлого года, то в июле—сентябре прирост составил 8,5%.
Такие тренды обсудили на конференции «Точка зажигания», где собрались представители ведущих автомобильных брендов российского рынка и отраслевые эксперты. Деловая программа включала экспертные сессии с аналитикой «Авито Авто». В рамках конференции состоялась пленарная дискуссия «Рынок будущего: как данные меняют решения автопроизводителей».
В дискуссии приняли участие директор бизнес-направления «Новые автомобили» в «Авито Авто» Никита Ивахненко, генеральный директор ПЛА и глава бренда VOLGA Татьяна Фадеева, исполнительный директор Changan Motors Rus Александр Кулагин, генеральный директор Hongqi в России Иван Савельев и другие.
Еще один заметный тренд рынка — рост интереса к гибридным автомобилям. С января по сентябрь 2026 года их рассматривали вдвое активнее, чем за аналогичный период прошлого года. При этом уже в первой половине года спрос на гибриды вырос на 40% год к году. В Москве популярность таких моделей особенно заметна: в сентябре на объявления о продаже новых гибридных автомобилей приходился каждый пятый контакт с продавцами — на 25% больше, чем годом ранее.
Растет спрос и на более дорогие автомобили, отмечают эксперты «Авито Авто». В сентябре доля машин стоимостью от 3 млн до 5 млн руб. в общем числе контактов с продавцами увеличилась на 7,5 процентного пункта (п. п.) год к году, а автомобилей за 5–8 млн руб.— на 3,6 п. п. За девять месяцев 2026 года интерес к этим сегментам вырос на 56% и 81% соответственно.
Центральным событием конференции стала церемония вручения первой ежегодной автомобильной премии «Авито Авто» «Точка зажигания». Она объединила пользовательский выбор, основанный на реальном поведении аудитории платформы, и профессиональную оценку представителей индустрии.
Победителей установили в номинациях для автомобилей разных классов и сегментов, а также среди брендов, проектов и событий отрасли. В 22 номинациях результаты определили на основе активности пользователей платформы, еще 9 наград присудили экспертное жюри и редакция журнала «Авито Авто».
«Технологическая платформа “Авито Авто” — одна из крупнейших инфраструктур данных, которая помогает понимать автомобильный рынок через реальные действия пользователей. Мы анализируем огромный массив информации: какие машины люди рассматривают, с чем сравнивают, какие предложения сохраняют и по каким объявлениям связываются с продавцами. При этом мы находимся в точке взаимодействия покупателей, продавцов и производителей. Сочетание глубокой аналитики и понимания потребностей всех участников рынка позволяет нам видеть не только текущие предпочтения аудитории, но и более широкие отраслевые тенденции. В премии “Точка зажигания” мы объединили этот подход с экспертной оценкой профессионального сообщества, чтобы дать комплексный взгляд на автомобильный рынок сегодня»,— отметил Никита Ивахненко.